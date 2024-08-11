Smyrna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları yeniden başladı: İzmir'in Efes ile birlikte ikinci büyük tiyatrosu olacak

Yayınlanma: 11.08.2024 - 10:30

Güncelleme: 11.08.2024 - 10:30

İzmir’in Konak ilçesinde, Kadifekale’nin eteklerinde yer alan ve İzmir Körfezini adeta kucaklayan 20 bin kişilik Smyrna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları yeniden başladı. Antik tiyatronun kazı çalışmaları tamamlandığında Efes Antik Kenti kadar ilgi göreceği öngörülüyor. Prof. Dr. Akın Ersoy, "Smyrna Tiyatrosu, İzmir’in Efes ile birlikte ikinci büyük tiyatrosu olacaktır. Antik dönemin en büyük tiyatrolarından bir tanesini gün yüzüne çıkarma çabasındayız. Şimdiden planlar yapılmalı, gezi rotaları oluşturulmalı ve iyi bir organizasyon yapılmalı. Bu İzmir için büyük bir şans" dedi.

Konak ilçesinde, Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaçta yer alan Smyrna Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmaları 2016 yılında başlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülen kazı çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. İzmir için büyük önem taşıyan bu kazılar zaman zaman bütçe kısıtlamaları nedeniyle duraklasa da devam ediyor.

Kazı çalışmalarının yeniden başlamasıyla, MÖ 2. yüzyılda inşa edilen tiyatronun sahne binası, oturma basamakları ve diğer alanları ortaya çıkartılıyor. Prof. Dr. Akın Ersoy, kavurucu sıcağa rağmen titizlikle yürütülen çalışmalarda sahne binasının altında bir bodrum kat bulunduğunu belirtti ve bunun yanı sıra tiyatronun orkestrasını da gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı. Ersoy, “20 bin kişi kapasiteli bir tiyatrodan bahsediyoruz. Bunun bir eş değerini Efes Tiyatrosu’nda görebiliriz” dedi.

Prof. Dr. Ersoy, Smyrna Tiyatrosu’nun İzmir’in Efes Tiyatrosu ile birlikte ikinci büyük antik tiyatrosu olacağını belirtti. Ayrıca, antik tiyatronun İzmir için büyük bir şans olduğunu ve gezi rotalarının şimdiden oluşturulması gerektiğini ifade etti. Ersoy, “Smyrna Tiyatrosu, İzmir’in UNESCO yolculuğunda önemli bir rol oynayacak ve bu tiyatronun ortaya çıkarılmasıyla gelen gemi yolcularının İzmir’de daha fazla zaman geçirmelerine olanak sağlayacaktır” dedi. Kazı çalışmalarının hızlandırılması ve bütçe imkanlarının artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.