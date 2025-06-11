Snoop Dogg'un hayatın beyazperdeye taşınıyor

Dünyaca ünlü rap müzisyeni Snoop Dogg’un hayatı sinemaya uyarlanıyor. 53 yaşındaki sanatçının müzik kariyeri, özel yaşamı ve yükseliş öyküsünü konu alacak filmin yönetmenliğini, “Hustle & Flow” ve “Coming 2 America” gibi yapımlarla tanınan Craig Brewer üstlenecek.

Filmin başrolünde ise genç oyuncu Jonathan Daviss yer alacak. Netflix’in popüler dizisi “Outer Banks” ile çıkış yapan Daviss, filmde Snoop Dogg’u canlandıracak.

Henüz vizyon tarihi açıklanmayan proje, Snoop Dogg’un müzik endüstrisindeki ikonik kariyerini ve kişisel mücadelesini derinlemesine işleyecek.



SNOOP DOGG KİMDİR?

Gerçek adı Calvin Cordozar Broadus Jr. olan Snoop Dogg, 1971 yılında Kaliforniya’da dünyaya geldi. 1990’lı yılların başında Dr. Dre ile yaptığı çalışmalarla müzik dünyasında büyük yankı uyandıran sanatçı, 1993’te çıkardığı Doggystyle adlı albümüyle uluslararası şöhrete kavuştu.

Hip hop dünyasının en tanınan figürlerinden biri olan Snoop Dogg, bugüne kadar 17 kez Grammy Ödülü’ne aday gösterildi. Sanatçının kariyerinde sayısız müzik ödülü, film ve televizyon projeleri de bulunuyor. Snoop Dogg aynı zamanda iş insanı kimliğiyle de tanınıyor.