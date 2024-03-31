Son olarak Dijital Deneyim Müzesi’ni açan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas: Geleceği yakalıyoruz

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

Dijital Deneyim Müzesi, dijital teknolojiler ve multidisipliner yaklaşımla hazırlanan etkileşimli sergilere ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda dijital medya, sanal ve artırılmış gerçeklik, dokunmatik ekranlar gibi farklı etkileşimli teknolojik öğelere yer veriliyor. Müzede, 3 ve 4 boyutlu deneyim olanağı sağlayan tüm teknolojiler için gerekli yazılımlar da Türk yazılımcılar tarafından geliştirilmiş.

"ALANINDA EN BÜYÜĞÜ"

Dijital Deneyim Müzesi’ni İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile konuştuk. Müzenin nasıl bir boşluğu doldurduğunu anlatan Abbas, “4.5 yıldır şehrin kültür sanat hareketini bir adım öne taşımaya ve dünya standartlarında çalışmalara imza atmaya gayret ettik. Merkezimizde her kesimin ulaşabileceği, geleneklerimizden kopmadan dönemi ve geleceği yakalayan işlere imza atmak var. Dijital Deneyim Müzesi de dijital alanda sanatın farklı formlarına ev sahipliği yapacak. Altyapı ve metrekare anlamında bu çapta bir mekân, dijital müze yoktu. Açtığımız bu müze ile birlikte yeni medya sanatı olarak da adlandırılan dijital sanat üreticilerine, üretimlere aynı zamanda teknolojik altyapısı ile dijital dünyanın verimliliğinden faydalanabileceğimiz çok amaçlı bir deneyim merkezi kazandırdık” diye konuştu.

"ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU"

Abbas, bu müzenin Türkiye’deki diğer “dijital müze” örneklerinden ne farkı olduğunu da “Türkiye’de ve dünyada örnekleri mevcut. ‘Immersive Deneyim’ odası içerisinde 30 adet 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazı kullanılıyor. Bu çözünürlükte bu sayıda cihaz kullanılarak yapılan ilk müze unvanına sahip. Hikâye anlatımı, bilgi vericiliği ve hayal ettirmesi gibi özellikleri ile Avrupa’nın en kapsamlı deneyim sunan müzelerinden biri” sözleriyle açıklıyor.

Müzenin açılmasının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bu zamana kadar müzenin çok büyük ilgi gördüğünü söyleyen Abbas, ilk hafta müzenin önünde kuyruklar oluştuğunu da ifade etti.

YENİ PROJELER...

Murat Abbas diğer gelecek projelerini de şöyle sıraladı:

-Şehirdeki tüm turistik yerleri ve günlük etkinliklerini yapay zekâ ile işleyecek bir kültür asistanı geliştireceğiz. Örneğin “Hafta sonu çocuklarımla ücretsiz gidebileceğim bir etkinlik var mı” diye sorulduğunda yapay zekâ etkinlik içeriklerini tarayacak, çocuklar için olanı bulacak ve ücretsiz olanlar için kullanıcıya gidebileceği etkinlikleri sunacak.

-Bir diğer hayalimiz ise kitap uygulamasını hayata geçirmek. Çalışmaları başladı. Yaklaşık 5-6 ay sonra okuduğumuz kitapları puanlayabildiğimiz, değiş tokuş edilebilen, askıda fatura gibi satın alma gücü olmayanlar için kitap hediye edebildiğiniz, elinizden çıkarmak istediğiniz kitapları sergileyebildiğiniz bir uygulama olacak.

-Şehrin en büyük kitaplığına sahip bir İstanbul Kitapçısı yaratma projemiz var. Dev bir binadan bahsediyorum; mesela New York’taki The Strand ve Berlin’deki Dussman gibi ikisinin karışımı bir yapı. 300 bin kitaplı yaşayan bir bina hayalimiz mevcut.

CUMHURİYETİN MÜZİĞİ

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü, ileriye dönük planlarını da şöyle anlattı: “MüzikTR100 adında Cumhuriyetimizin 100 yılına özel bir box set yayımlıyoruz. MüzikTR100 adındaki bu çok özel koleksiyon değeri taşıyacak set Cumhuriyet’in 100 senelik tarihinin en popüler ve önemli müzik kayıtlarının fiziki formatlarını (plak, kaset, cd vb.) bir arada sunacak. Bu da müzik tarihinde bir ilk olma özelliğine sahip. Kutuların içinde 4 adet CD, 1 adet kaset, farklı boyutlarda 14 plak ve bir kitap bulunuyor. Seçici Kurul tarafından belirlenen listelerde, 1920’lerden 2020’lere uzanan 190’a yakın eser ve sanatçı yer alacak. Listeler seçici kurulumuz İzzet Öz, Derya Bengi, Cemal Ünlü, Murat Meriç, Gökhan Akçura, Aylin Güngör, Müjde Yazıcı, Hakan Dedeoğlu, Ekin Saraç, Cem Kayıran gibi isimler tarafından belirlendi.

ÜCRETSİZ "KAVUŞTAYLAR"

Murat Abbas’ın göreve geldiği günden beri önceki çalıştığı kurumlardan kaynaklı deneyimi de kendini göstermişti. İstanbul’da daha önce İBB’nin gitmediği birçok ilçede ücretsiz halk konserleri düzenlendi. Abbas, konserlerin devam edeceğini de vurgulayarak “Şehrin çeşitli meydanlarında İstanbulluları ücretsiz olarak sevdikleri sanatçıların konserleriyle buluşturuyoruz. İstanbul Kavuştayı ile 28 konserde, 28 sanatçıyla 191 bin 500 İstanbulluyu buluşturduk. Farklı müzik türlerinden sevilen isimlerle Fatih, Eyüpsultan, Esenler, Silivri, Beyoğlu, Kartal, Küçükçekmece, Bağcılar, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Sultangazi, Beykoz, Pendik, Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Tuzla ve Avcılar’da gerçekleşen konserlere ev sahipliği yaptık” dedi.