İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Dijital Deneyim Müzesi’ni açtı: ‘İstanbul’un muhafızıyız’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:58

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:58

Müzenin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Göreve geldiklerinde 4 olan İBB müzelerinin sayısını, 4.5 yılda 22’ye çıkarttıklarını söyleyen İmamoğlu, “Çünkü biz kendimizi, başkaları gibi İstanbul’un sahibi olarak görmüyoruz. İstanbul’un muhafızı olarak kabul ediyoruz. İstanbul’a değer verenler olarak, İstanbul’u yürekten sevenler olarak, önümüzdeki süreçte de uyanık olacağız ve 16 milyonu bu anlamda uyanık tutacağız. 4.5 yıllık kazanımlara hep birlikte sahip çıkacağız. İstanbul’u müzeleriyle, tarihi yapılarıyla, kültürsanat alanlarıyla çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

‘SIKINTILI İŞLERE İMZA ATTILAR’

Bütün bunları yaparken güçlü hissediyoruz kendimizi” diyen İmamoğlu, “Çünkü biz kendimizi, başkaları gibi İstanbul’un sahibi olarak görmüyoruz. İstanbul’un muhafızı olarak kabul ediyoruz. Bu çok önemli bir karakter. Bizler, İstanbul’un tarihi, kültürel, doğal Türk mirasını canı pahasına koruyacak, yeni nesillere de en doğru şekliyle, korunaklı, doğru fonksiyonlarla aktaracak muhafızlarıyız. Ve bu muhafızlık dönemimizi, göreceksiniz tarih yazacak. İstanbul’u mülkü gibi görenler, İstanbul’a yalnız kendilerinin onayladığı türde bir yaşam tarzı dayatmaya kalkanlar, yıllarca bu şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, ecdat yadigârı yapılara, inanç yapılarımızı, her şeye, inanın yatırım yapma gereği duymadılar ya da yatırım yaptıkları belli alanlarda da gerçekten sanat tarihi açısından, arkeolojik tarihi açısından, restorasyon bilimi açısından, ne yazık ki sıkıntılı birtakım işlere imza attılar. Tabii biz şunu biliyoruz; onlar, sadece imara açılacak kamu alanlar, işgal edilecek tarihi alanlar, parsellenecek sahillerle ilgilendiler” ifadelerini kullandı.

600 YENİ OYUN PARKI YAPILACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da çocuk oyun alanı olmayan mahalle bırakmayacaklarını belirtti. “2019 itibarıyla projelendirmelerini ve uygulamalarını yaptığımız oyun evleri, seyyar oyun alanları ve oyun sokakları projelerini tüm ilçelerimize ulaştırarak her bölgeden çocukların daha nitelikli oyun alanlarına kavuşmasını sağlayacağız” diye konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Seyyar oyun alanlarımızla 2029 yılına kadar 500 bin çocuğa ulaşarak her çocuğun oyunla olan tecrübelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 2020 yılında kurulan Oyun İstanbul kapsamında geliştirdiğimiz İstanbul Oyun Master Planı’na uygun olarak 2024-2029 tarihleri arasında 300 oyun alanını doğal malzemeler kullanarak dönüştürecek, 300 de yeni oyun alanı kuracağız. İstanbul Oyun Çalıştayı’nda alınan kararlar doğrultusunda ortaya çıkan İstanbul Oyun Master Planı’na uygun olarak 2019’dan bugüne oyun alanlarını bu kapsamda düzenlemiş, birçok alanda rekreasyon ve oyun özelinde faaliyetler gerçekleştirmiştik.”

MÜLKİYET SORUNU BİTİRİLDİ

İBB Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla Sarıyer’deki 50 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü. Sarıyer’in Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumelihisarüstü, Sarıdağ (Merkez), Kazımkarabekirpaşa, Cumhuriyet, Emirgan, Çamlıtepe (Derebent) mahallelerinde yaşayanların imar sorunu giderildi. Sarıyer’de yaklaşık 200 bin İstanbulluyu ilgilendiren tapu sorununun çözülmesiyle yıllardır tapusunu bekleyen İstanbullular 50 yıldır oturduğu yerlerin tapularına kavuştu.

TARIM VE HAYVANCILIK CANLANDI

İBB üreticilere destek sağlamayı sürdürüyor. Tarımı canlandırma için yazlık sebze üreten çiftçilere domates, biber, hıyar, patlıcan ve karpuz fidesi desteği verilerek tarımsal alanlardaki ürün çeşitliliği artırıldı. Fide yetiştiriciliğini de güçlendirmek için üretim seraları oluşturuldu. Hayvancılık ve balıkçılık yapan üreticilere yem konusunda destek sağlanarak hem maliyetleri azaltıldı hem de üreticiler için ekonomik koşulları iyileştirerek kaliteli üretim artırıldı. İstanbul’da arıcılık ve bal üretimi yapan üreticilere de destek olundu. Şile Belediyesi ve Yeniköy, Çayırbaşı, Balibey, Doğancılı, Akçakese, Kömürlük, Alacalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle Şile Arıcılık Merkezi açıldı.

