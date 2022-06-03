03 Haziran 2022 Cuma, 01:13

Yeşilçam'ın emektar figüranlarından olan ve yaklaşık 103 filmde oynayarak Türk sinema tarihi için bir rekor kıran Sönmez Yıkılmaz yaşamını yitirdi. Sönmez Yıkılmaz filmleri hangileri? Yeşilçam’ın Rambo’su kimdir?

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR? SÖNMEZ YIKILMAZ ASLEN NERELİ?

12 Aralık 1940'ta Rize'de doğan Sönmez Yıkılmaz oyunculuk kariyerine 1965'te başladı. 2009 yılına kadar sürdürdüğü oyunculuk kariyerinde, Yeşilçam'da sayısız aksiyon ve macera türünde filmlerde yer alan oyuncu, oyunculuk kariyeri dışında Cafe De Femmes adında bir kafe işletti. Yıkılmaz, 2 Haziran 2022'de İstanbul'da doğal nedenlerden 81 yaşında hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARKIN VE SÖNMEZ YIKILMAZ

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye’de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.

YÖNETTİĞİ BELGESELLER

*Dokunmayın Ağaçlarıma - 2008

*7. Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması. Gösterim. 2009

SENARİSTLİK YAPTIĞI FİLMLER

*Dokunmayın Ağaçlarıma - 2008

*Yıllardan Sonra - 2003

*Silaha Yeminliydim - 1987

YAPIMCILIK YAPTIĞI FİLMLER

*Rokçı Kekolar - 2003

*İstanbul Ağası - 2003

*Yıllardan Sonra - 2003

*Silaha Yeminliydim – 1987

OYUNCU FİLMOGRAFİSİ

*Bir Bulut Olsam - 2009 (TV Dizisi)

*Dokunmayın Ağaçlarıma - 2008

*Natuk Baytan Belgeseli - 2007

*Kenar Mahalle - 2002

*Dumanlı Yol - 2001

*Mezar Kurtları - 2000

*Sönen Ocak - 1993

*Muhsin Bey - 1987

*Biz Doğarken Gülmüşüz - 1987

*Silaha Yeminliydim - 1987

*Ramo / Türk Rambosu - 1986

*Altar - 1985

*Bin Defa Ölürüm - 1985

*Günsüz Ali - 1985

*Kaçış - 1985

*Kaplanlar - 1985

*Keriz - 1985

*Aç Kartallar - 1984

*Belalı Fedailer - 1984

*Beş Kafadar - 1984

*Bırakın Yaşasınlar - 1984

*Damga - 1984

*Dev Kanı - 1984

*Ejderin İntikamı - 1984

*Fırtına Kemal - 1984

*İmparator - 1984

*Kanun Kanundur - 1984

*Kartal Bey - 1984

*Bir Kaç Güzel Gün İçin - 1984

*Bir Zamanlar Kardeştiler - 1983

*Çöl - 1983

*En Büyük Yumruk - 1983

*Gecenin Sonu - 1983

*Kahreden Kurşun - 1983

*Yıldızlar da Kayar - 1983

*Dünyayı Kurtaran Adam - 1982

*Bir Pazar Günü - 1982

*Gırgır Ali - 1982

*Kırmızı Kelebek - 1982

*Ölümsüz - 1982

*Yedi Bela Hüsnü - 1982

*Kanun Gücü - 1979

*Ankara Peşimizde - 1979

*Avanak Apti - 1978

*Çarli'nin Kelekleri - 1978

*İnsanları Seveceksin - 1978

*Kaplanlar Ağlamaz - 1978

*Kara Murat Devler Savaşıyor - 1978

*Kara Murat Denizler Hakimi - 1977

*Hızlı Giden Yorulur - 1977

*Sakar Şakir - 1977

*Yıkılmayan Adam - 1977

*Hakanlar Çarpışıyor - 1977

*Satılmış Adam - 1977

*Hınç - 1976

*Korkusuz Cengaver - 1976

*Yarınsız Adam - 1976

*Acı Severim Tatlı Döverim - 1975

*Babacan - 1975

*Babaların Babası - 1975

*Cellat - 1975

*Çukulata Tarlası - 1975

*Deli Yusuf - 1975

*İsyan - 1975

*Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı - 1975

*Kılıç Aslan - 1975

*Soysuzlar - 1975

*Seferim Var - 1975

*Babalık - 1974

*Battal Gazi'nin Oğlu - 1974

*Belalılar - 1974

*Cafer'in Nargilesi - 1974

*Damgalı Adam - 1974

*Dayı - 1974

*Kin - 1974

*Oğul - 1974

*Televizyon Niyazi - 1974

*Yalnız Adam - 1974

*Üç Dev Adam - 1973

*Turist Ömer Uzay Yolunda - 1973

*Atlıhan - 1973

*Battal Gazi Geliyor - 1973

*Çaresizler - 1973

*Harman Sonu - 1973

*Katran Bebek - 1973

*Maceraya Bayılırım - 1973

*Ömer Hayyam - 1973

*Yabancı - 1973

*Yarını Olmayanlar - 1973

*Aşkların En Güzeli - 1972

*Baskın - 1972

*Beyaz Kurt - 1972

*Her Şafakta Ölürüm - 1972

*Kanlı Öç - 1972

*Süreyya - 1972

*Vahşi Aşk - 1972

*Vur - 1972

*Yıldırım Ajan - 1972

*Azrail Peşimizde - 1971

*Killing Ölüm Saçıyor - 1971

*Tarkan Viking Kanı - 1971

*Bir Çuval Para - 1970

*Kahreden Kurşun - 1965