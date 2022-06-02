Türk sinemasının 'Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.

İHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 22:52
Türk sinemasının 'Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
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Yeşilçam’da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


yeşilçam Rambo Sönmez Yıkılmaz

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