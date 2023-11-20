’Sonsuz Mavilik’ sergisi büyük ilgi gördü

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:12

17 Kasım’da başlayan ve 3 gün süren ’Sonsuz Mavilik’ sergisi Atila Özer Karikatür Evi’nde gerçekleştirildi. Sergide Prof. Dr. Ali Reşat Moral tarafından yapılan sulu boya eserleri ile Prof. Dr. Birgül Yelken tarafından yapılan cam resimleri yer aldı.

Sanatçılar, Eskişehirli vatandaşların eserlerine gösterdiği ilgiden memnun kaldı. Sergi için İzmir’den gelen Moral, Eskişehir’in sanata çok yatkın bir şehir olduğunu belirtirken, Yelken, kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin bir şekilde sanatla ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.

"ESKİŞEHİR SANATA ÇOK YATKIN BİR ŞEHİR"

Prof. Dr. Ali Reşat Moral, 3 yıldır sulu boya yapmakla uğraştığını söyledi. Boş zamanlarında bu tarz çalışmalarla ilgilendiğinden bahseden Moral, "Yaptığım çalışmaları bir sergiyle tanıtmak, diğer arkadaşlarla paylaşmak istedim. Bu benim 4’üncü sergim. Bu sefer Eskişehir’de sayın Birgül Hoca’yla birlikte açmayı düşündük. 3 gün sürdü ve çok da memnunuz. İyi ki açmışız. Gayet güzel ilgi gösterildi. İnşallah başka zamanlarda yine tekrarını yapabiliriz. Eskişehir sanata çok yatkın bir şehir. Zaten şehir olarak çok Avrupa benzeri bir yapıda. Burası Türkiye’nin göz bebeği bir yer" dedi.

"HERKES BİR ŞEKİLDE SANATLA İLGİLENMELİ"

Prof. Dr. Birgül Yelken ise "Prof. Dr. Ali Reşat Moral hocamız bizim için İzmir’den Eskişehir’e geldi. Hocamızla aynı temadaki sulu boya eserleri ile benim yaptığım cam füzyon resimlerini burada sergilemek istedik. Eskişehirlilere böyle güzel bir görsel hazırladık. Havanın soğuk olması sebebiyle biraz daha az ziyaret edildi ama yine de güzeldi. Ben bunu hobi olarak yaptığım için çok keyifle aldım. Herkes bir şekilde sanatla ilgilenmeli. Kadın ya da erkek fark etmez, bence herkes sanatın içinde olmalı" şeklinde konuştu.