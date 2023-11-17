Manisa ‘Yüzyıldan yüzler ve renkler’ sergisi açıldı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:15

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:15

Yüzyıldan Yüzler ve Renkler Sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda açıldı.

Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Seyrani Kandemir ve sanatseverler katıldı.

Murat Fesli’nin hazırladığı sergide çeşitli temalardan oluşan resimler yer aldı. Düzenlenen törenle birlikte kesilen kurdele sonrasında Nursel Ustamehmetoğlu ve beraberindekiler sergiyi gezerek sergi sahibinden yapılan çalışmalar üzerine bilgiler aldı. Yaklaşık 60 eserin yer aldığı sergi 19 Kasım 2023 Pazar gününe kadar gezilebilecek.