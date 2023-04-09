Star Wars Ahsoka'dan ilk fragman geldi!

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:05

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:05

Her sene düzenlenen Star Wars Celebration etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Star Wars üçlemesi gibi birçok duyurunun yapıldığı etkinlikte Star Wars Ahsoka dizisinin fragmanı da yayınlandı.

Disney+'da yayınlanacak olan dizi Star Wars hayranları tarafından yoğun bir ilgi ile bekleniyor. Dave Filoni tarafından yaratılan karakter Star Wars: Clone Wars animasyon filminde ilk olarak ortaya çıkmıştı. Hayranlar tarafından oldukça beğenilen karakterin şimdi ise dizisinin fragmanı yayınlandı.

Fragmandan görüldüğü kadarıyla dizide Star Wars: Rebels'de yaşanan olaylardan sonrası anlatılacak. Rebels'de bulunan "imparatorluğun varisi" olarak adlandırılan Büyük Amiral Thrawn karakterinin arkadan görüntüsü de bulunuyor. Ayrıca dizinin yayınlanan fragmanında Rebels'in ana karakteri Ezra'nın da hologram görüntüsü bulunuyor. Ahsoka karakterini dizide Rosario Dawnson, Ezra karakterini ise Eman Esfandi canlandıracak.