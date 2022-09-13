Storioni Trio, İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde sahne alacak

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde, dünyanın önde gelen piyano üçlülerinden biri kabul edilen Storioni Trio, Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluşacak.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 15:24
Storioni Trio, İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde sahne alacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Storioni Trio, bir araya gelişinin 25. yılını da festivalde kutlayacak. Etkinlik, 18 Eylül'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Konserde, Sebastian Fagerlund'un "Remain" isimli eseri ile Carl Nielsen'in "Piyanolu Üçlü için Sol Majör" eserinin Türkiye prömiyeri yapılacak.

Etkinlik programının ayrıntıları İBB'nin kültür sanat ile ilgili sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.


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