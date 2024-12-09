Stranger Things hakkında ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:16

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:16

2016 yılında izleyiciyle buluşan ve milyonlarca hayran kazanan Stranger Things, bilim kurgu ve gerilim unsurlarını harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. Duffer Kardeşler’in yarattığı bu dizi, kurgusal bir kasaba olan Hawkins’te geçen olaylar ve güçlü karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşte Stranger Things hakkında pek bilinmeyen detaylar!

BAŞLANGIÇTA ADI "MONTAUK" OLACAKTI

Dizinin ilk taslaklarında adı "Montauk" olarak belirlenmişti. Hikaye başlangıçta New York'un Montauk ilçesinde geçecekti. Ancak prodüksiyon sürecinde mekan değişikliği yapıldı ve daha esrarengiz bir isim olan Stranger Things tercih edildi. Bu değişiklik, dizinin gizem ve merak duygusunu güçlendirdi.

GERÇEK OLAYLARDAN İLHAM ALINDI

Duffer Kardeşler, diziyi oluştururken yalnızca diğer eserlerden değil, gerçek olaylardan da ilham aldı. Eleven karakterinin laboratuvar deneyleri, Soğuk Savaş döneminde gerçekleştirilen insanüstü yetenek deneylerinden esinlendi. Gizli hükümet projelerine dair komplo teorileri, dizinin temel yapı taşlarını oluşturdu.

SENARYOSU DEFALARCA REDDEDİLDİ

Duffer Kardeşler, Stranger Things için birçok yapım şirketine başvurdu ancak çoğu kez reddedildi. Bazı yapımcılar, hikayenin çocuklara odaklanmasını ya da bir dedektiflik dizisine dönüşmesini önerdi. Sonunda 21 Laps Entertainment diziyi kabul etti ve Netflix projeye dahil oldu. Bugün milyonlarca izleyiciyi etkileyen dizinin başarısı, yapımı reddeden şirketlere büyük bir ders niteliğinde.

EGGO WAFFLE SATIŞLARI FIRLADI

Eleven karakterinin waffle sevgisi, dizinin ikonik anlarından biri haline geldi. Dizinin 2. sezonunun ardından Eggo waffle satışları yüzde 14 oranında arttı. Bu trend, 2018 yılında yüzde 9,4’lük bir artışla devam etti ve markaya büyük bir ticari başarı getirdi.

OYUNCU SEÇİMLERİNDE 1980’LERİN RUHUNA DÖNÜŞ

Çocuk oyuncuların seçimi sırasında Stephen King'in ikonik filmi Stand By Meden replikler okutuldu. Bu yöntemle oyuncu adaylarının yetenekleri test edildi. Diziye başvuruda bulunan 1.213 çocuktan yalnızca en iyileri seçilerek izleyicilerle buluştu.

4. SEZON REKOR SÜREDE ÇEKİLDİ

Duffer Kardeşler, dizinin 4. sezon çekimlerinin iki yıl sürdüğünü açıkladı. 800 sayfalık senaryo, binlerce görsel efekt ve titiz prodüksiyon süreciyle Stranger Things, her zamankinden daha detaylı bir yapım sundu.

HAYALET AVCILARI’NDAN İLHAM

Dizide kullanılan Hayalet Avcıları kostümü için yapımcılar, filmin yönetmeni Ivan Reitman’dan özel izin aldı. Reitman, projeye destek vererek bu işbirliğinden gurur duyduğunu belirtti.

Stranger Things, yalnızca bir dizi değil, pop kültürünün modern bir fenomeni haline geldi. Duffer Kardeşler’in detaylara verdiği önem ve yaratıcı hikaye anlatımı, diziyi unutulmaz kılıyor. Bu bilgiler, dizinin büyüleyici dünyasına bir kez daha hayran kalmanızı sağlayacak.