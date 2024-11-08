Stranger Things 5. sezonuyla final yapıyor: 2025’te büyük veda!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:45

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:45

Duffer Kardeşler’in imzasını taşıyan Netflix'in sevilen dizisi "Stranger Things" 2025 yılında yayınlanacak olan beşinci ve final sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon, "Arayış," "Kayboluş," "Turnbow Tuzağı," "Büyücü," "Elektroşok," "Camazotz’dan Kaçış," "Köprü" ve "Gerçek Dünya" isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.

1980'ler Indiana'sının Hawkins kasabasında geçen hikaye, bir çocuğun gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlayan doğaüstü olayları konu alıyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi, final sezonu ile izleyicilere veda edecek.

2016 yılında yayın hayatına başlayan "Stranger Things," kısa sürede Netflix’in tüm zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Dördüncü sezonu, 140.7 milyondan fazla izlenerek büyük bir başarı elde eden dizi, bugüne kadar Emmy Ödülleri de dahil olmak üzere 70’in üzerinde ödül kazandı ve 230'dan fazla ödüle aday gösterildi.

"Stranger Things" beşinci sezon ile final yapacak olsa da dizi evreni genişlemeye devam edecek. "Stranger Things: The First Shadow" adlı tiyatro oyunu 2025’te Broadway’de sahnelenecek ve ayrıca henüz ismi açıklanmayan bir spin-off animasyon dizisi de izleyiciyle buluşacak.