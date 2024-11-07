Netflix 'Stranger Things'in 5. sezonunun 2025 yılında geleceğini doğruladı

'Stranger Things'ten 5. sezon geliyor. Netflix yeni sezonun önümüzdeki yıl geleceğini doğruladı.

Netflix 'Stranger Things'in 5. sezonunun 2025 yılında geleceğini doğruladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 23:26

Netflix 'Stranger Things'in son sezonunun 2025 yılında yayımlanacağını resmen doğruladı. Duyuru, genç Will Byers'ın Upside Down'a çekildiği ve Hawkins'i canavarlarla savaşan gençler ve nostaljik korku hayranları için sıfır noktasına dönüştüren kader günü olan 6 Kasım 1983'teki 'Stranger Things Günü' ile aynı zamana denk geldi.

Başroldeki Millie Bobby-Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin ve Sadie Sink de dahil olmak üzere tüm oyuncu kadrosu 5. sezon için geri dönecek. Geri dönen oyuncular arasında Natalia Dyer, Charlie Heaton, Winona Ryder, Maya Hawke, David Harbour ve Joe Keery de yer alacak.

Stranger Things'in beşinci sezonunun 2025'te yayınlanacağı Netflix tarafından onaylandı. Ancak henüz kesin bir tarih belirlenmedi.


Etiketler: #2025 #Netflix #Stranger Things #winona ryder

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