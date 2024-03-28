Nine Perfect Strangers'ın ikinci sezon kadrosu belli oldu...

Nicole Kidman'ın başrolde yer aldığı Nine Perfect Strangers'ın ikinci sezon kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 21:54
Nine Perfect Strangers'ın ikinci sezon kadrosu belli oldu...
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Hulu'nun popüler dizisi "Nine Perfect Strangers" için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Variety'nin raporuna göre, Henry Golding, Mark Strong ve Lena Olin gibi deneyimli oyuncular, dizinin ikinci sezonunda yer alacaklar.

Nicole Kidman'ın tesis yöneticisi Masha rolüyle geri döneceği ikinci sezonda Golding, Peter karakterini canlandıracak. Golding, "Crazy Rich Asians" gibi önemli projelerde yer almasıyla tanınıyor ve Guy Ritchie'nin "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" filminde de rol alacak.

Mark Strong ise ikinci sezonda David karakterini canlandıracak. Strong'un geçmişteki başarılı film ve TV projeleri arasında "1917", "Cruella" ve "The Imitation Game" gibi yapımlar yer alıyor. Lena Olin ise Helena rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

"Nine Perfect Strangers"ın ikinci sezonu için kesin olay örgüsü ayrıntıları henüz açıklanmasa da, dizinin ilk sezonunda dokuz yabancının bir sağlık ve zindelik tesisinde bir araya gelmesi ve yaşadıkları deneyimlerin hikayesi anlatılmıştı.

Dizinin yaratıcıları arasında David E. Kelley ve Liane Moriarty bulunuyor. İkinci sezonda da Kelley, Butterworth ve Strauss ile birlikte senaryo yazacak ve yapım ekibindeki diğer isimlerle birlikte projeye devam edecek.


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