‘Sultan’a büyük ilgi...

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapılan etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli ve yurttaşlar katıldı.

“Sultan” Türkan Şoray’a Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

‘GÖZÜM HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİ’

Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal’in aynı adlı eserinden uyarlanarak 1981 yılında çekilen “Yılanı Öldürseler” filminin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstlenen Şoray, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu’nun filmle ilgili sorularını yanıtladı.

Şoray, Yaşar Kemal’in dünya çapında eserler kaleme aldığını belirterek “Onun romanlarını hep soluksuz okuyordum ve bu filmin çekileceği zaman Esme rolü bana verileceğinde, o rolü oynayacağım diye mideme kramplar giriyordu çünkü o karakteri çok sevmiştim” dedi.

Şoray, yaşanan bir aksilikten sonra filmin yönetmeninin filmi çekmediğini ve Esme rolünü oynayamayacağından dolayı üzüntü duyduğunu söyleyerek “Yönetmenliğini yaptığım Dönüş’ün yapımcısı ‘Yönetmenliğini siz yapın’ dedi, Esme rolünü oynayacağım diye gözüm hiçbir şey görmedi, evet dedim ama evet dedikten sonra büyük bir sorumluluğun altına girdiğimin farkına vardım” diye konuştu.