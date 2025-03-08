Türkan Şoray 'Turkish Delight' akımı hakkında konuştu!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:30

Güncelleme: 08.03.2025 - 16:30

Türk sinemasının en değerli kadın oyuncularından biri olan Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, özellikle 60'lı yıllara damga vuran stiliyle de ikonik bir isim olmayı başarmıştı. Günümüzde ise sosyal medyada popüler hale gelen "Turkish Delight" makyaj akımı, Türkan Şoray'ın Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınan eyeliner'lı belirgin göz makyajından ilham alıyor.

Türkan Şoray, bu makyaj akımının videolarını izlediğini ve beğendiğini dile getirdi. Ancak, bazı eleştirilerini de dile getirmekten çekinmedi.

TÜRKAN ŞORAY’IN EFSANEVİ MAKYAJI GÜNÜMÜZDE TEKRAR TREND OLDU

Zarafeti ve adeta kuğu gibi süzülen duruşuyla bilinen Türkan Şoray'ın, o dönemlerde ustalıkla kullandığı makyaj stili günümüzün modası haline geldi. Şoray’ın gözlerini ön plana çıkaran eyeliner ve beyaz göz kalemi, uzun ve hacimli kirpiklerle birleşerek "Turkish Delight" ismiyle sosyal medyada yeniden popüler oldu. Başta TikTok olmak üzere birçok yabancı içerik üreticisi, bu makyaj stilini uygulayarak günümüze taşıdı.

TÜRKAN ŞORAY: "DOĞALLIKTAN YANAYIM"

Başta yabancı içerik üreticilerinin makyaj hünerlerini sergilediği "Turkish Delight" akımı, gitgide ivme kazanarak sosyal medyanın en popüler içeriklerinden biri olmayı başardı.

Bu videoları gülümseyerek izlediğini belirten Şoray, ağır makyajın günlük kullanım için uygun olmadığını ifade etti.

"Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum" diyerek düşüncelerini paylaştı.