Türkan Şoray ve İzzet Günay, 'Vesikalı Yarim' için buluştu

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:42

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:44

Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adlı eserinden Lütfi Ö. Akad’ın imzalı "Vesikâlı Yarim", 1968’de gösterime girdiği günden bu yana Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında yer alıyor. Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın başrollerinde yer aldığı film, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Türkan Şoray’ın performansı ile hafızalarda kalmıştı.

KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL GÖSTERİM

"Vesikâlı Yarim", yıllar sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak İstanbul’daki Atlas 1948 Sineması’nda yapılan özel bir gösterimde yeniden izleyicilerle buluştu. Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra bir araya gelerek filmle ilgili duygu dolu anlar yaşadı. Gösterim, Atlas Sineması’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığı 'Bağımsız Hikâyeler' başlıklı seçkisi kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik, İzlem Oktay’ın sunumuyla başladı. Oktay, açılış konuşmasında “Sinemanın ışığı, sahnenin perdesi ve sözün gücü, kadınların hikâyeleri için açıldı” diyerek, "Kadınlar hala cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, bu filmle kadınların hikâyelerine bir kez daha dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİNEMA TARİHİNİN EN DEĞERLİ AŞK FİLMLERİNDEN BİRİ

Türkan Şoray, 'Vesikâlı Yarim'in Türkiye sinemasının en değerli aşk filmlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Şükran Ay’ın söylediği ve filmle özdeşleşen "Kalbimi Kıra Kıra" şarkısının 'Vesikâlı Yarim’e özel yazıldığını ve sonrasında çok meşhur olduğunu belirtti. İzzet Günay ise, film için ilk kez tamamlanmış bir senaryo aldığını ve Lütfi Ö. Akad’ın kendisine siyah kaplı bir defterle “Senaryo bu” dediğini, "Manav Halil" ve "Pavyon kadını Sabiha" karakterlerinin aşk hikâyesinin anlatıldığı filmde, pavyon ortamının namuslu bir şekilde işlendiğini ifade etti.

Etkinlikte, sinemaseverler dakikalarca alkışlarla Türkan Şoray ve İzzet Günay’ı selamladı. Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterim, "Vesikâlı Yarim"in yanı sıra kadınların gücüne, mücadelesine ve hikâyelerine ışık tutan 'Sultan', 'Salkım Hanım’ın Taneleri', 'Kar ve Ayı', 'İntikam Meleği - Kadın Hamlet' ve 'Zuhal' gibi önemli yapımların da yer aldığı 'Bağımsız Hikâyeler' seçkisiyle devam ediyor. Sinemaseverler, gösterimler sonrasında ekiplerle söyleşilere katılma fırsatı da buluyor.