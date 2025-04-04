Türkan Şoray'dan gençlere ve sanatçılara destek!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:45

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan ve İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde pek çok genç gözaltına alındı. Üniversite öğrencileri polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Öyle ki demokratik haklarını kullanan 301 genç bayramı hapishanede geçirdi.



Tüm bu yaşananlara tepkiler sürerken boykot çağrısını yapan oyuncu Aybüke Pusat TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yine boykot çağrısı yapan Cem Yiğit Üzümcüoğlu gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tüm bu hukuksuzluklara karşı pek çok ünlü isim ses çıkarttı. Tutuklu gençlere ve oyuncuların baskılanmasına bir tepki de Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'dan geldi. Şoray sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"Sevgi emektir.

Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi...

Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu?

Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar.

Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir.

Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız. Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız...

Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı..."