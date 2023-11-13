Netflix, Süper Mario Kardeşler filmini kütüphanesine ekliyor!
Barbie'den sonra yılın en çok hasılat yapan ikinci filmi olan Süper Mario Kardeşler Filmi 3 Aralık'ta Netflix'e geliyor.
Super Mario Bros. bu yılın nisan ayında beyazperdedeki yerini alarak yüksek hasılat elde etmişti. E çok izlenen animasyon konumunda olan Super Mario Bros. Netflix kütüphanesine eklenecek.
Super Mario Bros. filmi, Jack Black'in Bowser rolüyle unutulmaz bir dönüş yaptığı, Mantar Krallığı'na eğlenceli ama tahmin edilebileceği gibi güvenli bir yolculuk sunuyor.
Chris Pratt'ın Mario rolünde olduğu, Anya Taylor-Joy'un ise prensese hayat verdiği film, şimdiye kadar bir video oyunu serisinin en çok hasılat yapan film uyarlaması konumunda.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Real Madrid'de Arda Güler krizi!
- Liseli gençlerin skandalı
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!
- Can Atalay'ın akıbetini bakın kim açıkladı!
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı
- Özgür Demirtaş uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'