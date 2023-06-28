Supernatural'in yıldızı Batman rolüne talip

Yayınlanma: 28.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:00

DC Studios başkanları James Gunn ve Peter Safran'ın DCU'nun yeni projelerini geçtiğimiz günlerde paylaşmışlardı. Bu durumun ardından çok ünlü çizgi roman karakterlerini kimlerin canlandıracağı büyük bir merak konusu oldu.

YENİ SUPERMAN'İN KİM OLACAĞI BELLİ OLMAK ÜZERE

The Hollywood Reporter tarafından yayımlanan son raporlara göre, James Gunn ve ekibinin hem Clark Kent hem de başrol oyuncusu Lois Lane'in rolleri tamamlandı. Mad Max, Pearl oyuncusu David Corenswet ve Greyhound oyuncusu Tom Brittney'deki performansıyla tanınan Nicholas Hoult'un, Superman: Legacy'deki rolü üstlenmek için son yarışta olduğu söyleniyor. Lois Lane rolü için yönetmen James Gunn ve DC Studios'un Barbie yıldızı Emma Mackey, Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor ve The Marvelous Mrs. Maisel'in Miriam Maisel 'i Rachel Brosnahan'ın kısa listeye alındığı bildirildi.

THE BRAVE AND THE BOLD'UN KARA ŞOVALYESİ KİM OLACAK?

Hayranların Batman rolünde görmeyi istediği isimlerden biri Jensen Ackles. Uzun soluklu "Supernatural" dizisindeki Dean Winchester rolüyle tanınan Ackles'a, İtalya'da düzenlenen bir etkinlikte Batman'i oynamayı isteyip istemediği soruldu. Oyuncu "Yani, yapabilir miyim? Elbette. Bunu yapmak ister miydim? Evet." dese de DC Studios'ta kimseyle herhangi bir konuşma yapmadığını vurguladı.

"Tüm zamanların en sevdiğim süper kahramanını oynama fikrini düşünür müyüm? Hayır, almayayım. Çok fazla iş gibi görünüyor, biliyorsun. Bir yarasa kıyafeti giyip bir süper kahraman olmalısın" diye şaka yapan Ackles son noktayı "Çok isterim. Beni kaydettirin." diyerek koydu.

ACKLES ÇOKTAN BATMAN ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Ackles şimdiye kadar bazı animasyon filmlerinde Batman'e sesiyle hayat verdi. James Gunn, "The Flash"ın ardından ortaya atılan bazı iddialara karşılık olarak, role seçilecek ismin daha önce Batman'i hiç oynamamış birisi olacağını belirtmişti. Bu durumda Ackles'ın bu rolde görülüp görülmeyeceği bilinemiyor...