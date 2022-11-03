Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat'ta Türkiye'de
Grammy ödüllü orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.
Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası dinleyicilerle bir araya gelecek. Yaşayan en önemli bestecilerden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı. Orkestranın kurucusu, şef Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'ın “Adam's Lament” kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.
Arvo Pärt’ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla sahnede olacak orkestranın konser repertuvarı şöyle olacak:
Program:
ARVO PÄRT Für Alina
ARVO PÄRT Fratres
ARVO PÄRT Cantus in Memory of Benjamin Britten
ARVO PÄRT Trisagion
ARVO PÄRT L'Abbé Agathon
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ARVO PÄRT Spiegel im Spiegel
ARVO PÄRT Tabula Rasa
ARVO PÄRT Vater Unser
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