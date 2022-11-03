Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat'ta Türkiye'de

03 Kasım 2022 Perşembe, 10:14

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası dinleyicilerle bir araya gelecek. Yaşayan en önemli bestecilerden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı. Orkestranın kurucusu, şef Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'ın “Adam's Lament” kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.



Arvo Pärt’ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla sahnede olacak orkestranın konser repertuvarı şöyle olacak:

Program:

ARVO PÄRT Für Alina

ARVO PÄRT Fratres

ARVO PÄRT Cantus in Memory of Benjamin Britten

ARVO PÄRT Trisagion

ARVO PÄRT L'Abbé Agathon

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ARVO PÄRT Spiegel im Spiegel

ARVO PÄRT Tabula Rasa