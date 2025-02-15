'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' oyunu: Tamer Karadağlı 'Dracula' oldu

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı.

'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' oyunu: Tamer Karadağlı 'Dracula' oldu
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:43

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.

Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı.

Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.

Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı’nın “Çalışmayacaksınız istifa edin. Lale Devri bitti” açıklaması dikkat çekmiş, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.


Etiketler: #Tamer Karadağlı #Devlet tiyatroları #Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

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