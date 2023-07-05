Tarantino devam filmi için kapıları kapattı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:12

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:12

Tarantino imzalı Kill Bill serisinin noktalanmasından bu yana 20 yılı aşkın süre geçmesine ve yönetmen 10. filminden sonra emekli olacağını açıklamasına rağmen, yıllardır konuşulan potansiyel bir üçüncü filme yönelik büyük bir ilgi var. Pek çok Tarantino hayranı, yapımcının Kill Bill evrenini yeniden ziyaret edeceğini ve olası devam filmi nde Uma Thurman'ın kızını Maya Hawke'ın oynayacağını ummuştu. Şu anda son sinema filminin hazırlıkları içinde olan Tarantino başka bir Kill Bill filmi çekmeyeceğini doğruladı.

TARANTİNO'DAN KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Üçüncü filmin Uma Thurman'ın Beatrix karakterinin kızına odaklanacağı ve bu karakteri Thurman'ın kızı Maya Hawke'ın oynayacağına dair söylentiler son zamanlarda artmıştı. Tarantino "The Movie Critic" adlı son filmini duyurduğunda bile hayranlar yönetmenin üçüncü bir Kill Bill filmi için istisna yapacağını düşünüyordu.

Fakat Tarantino, De Morgen ile konuşurken "Kill Bill: Volume 3" için kapıları kesin olarak kapattı: "Bunun olacağını düşünmüyorum. Son filmim bir film eleştirmeni, bir erkek eleştirmen hakkında ve 70'lerde geçiyor."

Yönetmen 2019'da bir radyo röportajında üçüncü bir "Kill Bill"in "kesinlikle olası" olduğunu söylemişti ancak aradan geçen yıllarda bu fikirden tamamen vazgeçmiş gibi görünüyor.