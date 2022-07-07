Katil Deniz Kızı filminin konusu nedir? Katil Deniz Kızı filminin oyuncuları ve yönetmeni kimdir? Katil Deniz Kızı filmi nerede çekildi?
Mamulai Nymph , Killer Mermaid , Killer Mermaids ve Dark Sea isimleri ile pek çok ülkede gösterime giren Katil Deniz Kızı filmi gerilim ve korku türündedir. Katil Deniz Kızı filminin konusu nedir? Katil Deniz Kızı filminin oyuncuları ve yönetmeni kimdir? Katil Deniz Kızı filmi nerede çekildi?
Orjinal adı NYMPH olan Katil Deniz Kızı filmi 2014 yılında çekildi. Sırbistan yapımı filmin yönetmen koltuğunda Milan Todorovic oturdu.
KATİL DENİZ KIZI FİLMİNİN KONUSU
2 Amerikalı genç kadın Akdeniz’e tatile giderler. Terkedilmiş eski bir askeri kalenin altında bir barınak keşfederler. Ancak, bu barınakta hiç de arkadaş canlısı olmayan bir denizkızı yaşamaktadır.
KATİL DENİZ KIZI OYUNCU KADROSU
Katil Deniz Kızı filminin oyuncu kadrosunda; Dragan Micanovic, Franco Nero, Kristina Klebe, Natalie Burn yer almaktadır.
Filmin çekimleri Karadağ'da gerçekleşti.
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