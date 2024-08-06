Tatil beldesinde açılan kişisel ve karma sergiler bu yıl da dikkat çekiyor: Bodrum’da sanat

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

İlk durağımız Pilevneli Yalıkavak, 1500 metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare açık alandan oluşan büyük bir arazi içerisinde yer alıyor. Beş ayrı kota oturan taş evlerin iki kotunda galeri mekânları bulunuyor.

Galeri iki sergiye ev sahipliği yapıyor. Galeride, Arik Levy’nin “The Beauty of the Other” adlı kişisel sergisi ve farklı ülkelerden 22 sanatçının eserlerini 8 Eylül’e kadar görebilirsiniz. Levy’nin sergisi form, malzeme ve doğal olanla yapayın birbiri içine geçmesiyle ortaya çıkan etkileşim üzerine süren araştırmaların izlerini taşıyor.

Sanatçı, yeni eserleriyle izleyicileri yüzeyin altını araştırmaya, “öteki/ iğeri” kavramlarını estetik, sosyolojik ve bireysel açılardan yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergideki 25 eserin yanı sıra galeri duvarlarında da Levy’nin duvar resimleri yer alıyor.

Karma sergide ise Bora Akıncıtürk, Rasim Aksan, Nevin Aladağ, Adrian Altıntaş, Refik Anadol, Banu Anka, André, Butzer, Johan Creten, Hüseyin Çağlayan, Ali Elmacı, Hell Gette, Kevin Francis Gray, Mehmet & Kazım, Daniel Knorr, Arik Levy, Julian Mayor, Frank Nitsche, John Newsom, Serkan Sarıer, Defne Tesal, Tarık Töre, Yuşa Yalçıntaş’ın eserleri alıyor.

ANNA LAUDEL…

AnnaLaudel Bodrum, Lal Batman’ın eserlerinin yer aldığı “Cherry on Top” sergisi 18 Ağustos’a kadar görülebilir. Uluslararası fuarlarda ilgi gören, İstanbul ve Düsseldorf sergileriyle geniş izleyici kitlelerine ulaşan Lal Batman, modern dünyanın karmaşık sorunlarına psikolojik ve çarpıcı yorumlar getiriyor.

Yazın son sergisi ise Hanefi Yeter’in kişisel sergisi Hâl-buki ile gerçekleştirecek Anna Laudel, sanatçının resim ve seramik gibi farklı disiplinlerden eserleri yer alacak. Hâl-buki sergisi, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.