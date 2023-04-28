TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 12 ödül sahibini buldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:59

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:59

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlediği, direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar'ın yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin dün gece gerçekleşen galasında 12 ödül sahibini buldu.

24-27 Nisan 2023 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler, söyleşiler, organizasyonlar ile gerçekleşen festival Dr. Cevdet Uysal Konferans salonunda düzenlendi. Galada kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere toplam 4 kategoride dereceye giren 12 ödül, genç yeteneklere takdim edildi.

FESTİVALE 125 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAMDA 3 BİN 221 FİLM BAŞVURUSU YAPILDI

Başta İran Hindistan, İspanya, Fransa olmak üzere Uganda, Honduras, Cape Verde, Tanzanya, Bostvana, Porto Riko, El Salvador, Gana, Filipinler, Nepal, Paraguay gibi farklı ülkelerden de katılım oldu.

“KISA FİLM ÇEKEN YÖNETMENLERİN EN BÜYÜK GÖSTERİM MECRASI FİLM FESTİVALLERİDİR”

Tayf Uluslararası Kısa Film Direktörü ve Nişantaşı Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar, “Kısa film alanından gelen bir yönetmen olarak uzun yıllar film çekip festivallere filmimi gönderdim. Akademiye doğru giden serüvenimde çok fazla film festivalinde jüri üyesi olarak yer aldım. Bu süreçte festivallerde neler yapılmalı, hangi düzenlemeler ile hareket edilmeli gibi çeşitli çıkarımlarda bulundum ve kendi festivalimi düzenlemek istedim. Bu anlamda İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla festivalimizin 2’ncisini bu gerçekleştiriyoruz. 125 ülkeden toplam 3 bin 221 başvuru oldu; bugün ise 4 kategoride 12 ödül sahiplerini bulacak” şeklinde konuştu.

ÖDÜL ALAN FİLMLER

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Kurmaca Kategorisi kazanan filmler:

Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada- Özgür Can Uzunyaşa

Birlikte, Yalnız- Kasım Ördek

Solo Un Ensayo- Hugo Sanz

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Belgesel Kategorisi kazanan filmler:

Bulak- Evrim İnci

Saatler- Eren Aybars Arpacik

Abella’nın Yolculuğu- Enis Manaz

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Deneysel Kategorisi kazanan filmler:

Uzak Ayna- Alican Durbaş

Fraktal: Para Adam- Zahid Çetinkaya

Soğuk, Uzak ve Kirli- Halime Usta

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Animasyon Kategorisi kazanan filmler:

Azami Nefes Sayısı- Mehmet Nuri Kaya

A Guerra Fınıta- Sımone Massıc

The Encounter- Aleksandra Krıvolutskaıa