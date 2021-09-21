Tek günlük caz festivali 10 Ekim'de

21 Eylül 2021 Salı, 13:37

BKM ve Duende yapımıyla 10 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenecek “Bir Arada Caz” başlıklı tek günlük festival farklı kültürlerin, farklı sesleri ve yorumlarının yer alacağı, dopdolu bir programla geliyor.



Caz standartlarından Latin, Balkan ve etnik caza geniş bir yelpazede farklı türlerin bir arada yer alacağı dört ayrı performanstan oluşan Bir Arada Caz festivalinde cazın yıldız isimlerinden oluşan kadrosuyla Şenova Ülker Band feat Sibel Köse, Erdem Özkan ve Önder Focan ile Türkiye’de Latin cazın önemli isimlerinden Emir Ersoy sahne alacak. Performanslar öncesi ve aralarında DJ seti ile Kaan Düzarat, Kolektif İstanbul ve Manuş-u Ala ve Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek performanslar için iki ayrı sahne kullanılacak.



10 Ekim Pazar günü Maximum Uniq Açıkhava’da yapılacak festivalin biletleri “İş Bankası kartlarına %10 indirim” imkanı ile satışa çıktı.

FESTİVAL PROGRAMI

16:00 - Kapı Açılış

16:30-17:00 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

17:00-17:45 - Manuş-u Âlâ - Bahçe Fuaye Sahne

18:00-18:45 - Kolektif İstanbul - Bahçe Fuaye Sahne

18:45 - 19:15 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

19:15- 20:15 - Şenova Ülker Band feat. Sibel Köse, Erdem Özkan & Önder Focan - Ana Sahne

20:15 - 20:45 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye

20:45-21:45 - Emir Ersoy Project - Ana Sahne







