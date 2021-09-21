Tek günlük caz festivali 10 Ekim'de

"Bir Arada Caz" adlı tek günlük festival 10 Ekim'de İstanbullu müzikseverlere caz dolu bir gün yaşatacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 13:37
Tek günlük caz festivali 10 Ekim'de
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BKM ve Duende yapımıyla 10 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenecek “Bir Arada Caz” başlıklı tek günlük festival farklı kültürlerin, farklı sesleri ve   yorumlarının yer alacağı, dopdolu bir programla geliyor.

Caz standartlarından Latin, Balkan ve etnik caza geniş bir yelpazede farklı türlerin bir arada yer alacağı dört ayrı performanstan oluşan Bir Arada Caz festivalinde cazın yıldız isimlerinden oluşan kadrosuyla  Şenova Ülker Band feat Sibel Köse, Erdem Özkan ve Önder Focan ile Türkiye’de Latin cazın önemli isimlerinden Emir Ersoy sahne alacak. Performanslar öncesi ve aralarında DJ seti ile Kaan Düzarat, Kolektif İstanbul ve Manuş-u Ala ve Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek performanslar için iki ayrı sahne kullanılacak.


10 Ekim Pazar günü Maximum Uniq Açıkhava’da yapılacak festivalin biletleri “İş Bankası kartlarına %10 indirim” imkanı ile satışa çıktı.            

FESTİVAL PROGRAMI

16:00 - Kapı Açılış
16:30-17:00 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye
17:00-17:45 - Manuş-u Âlâ - Bahçe Fuaye Sahne
18:00-18:45 - Kolektif İstanbul - Bahçe Fuaye Sahne
18:45 - 19:15 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye
19:15- 20:15 - Şenova Ülker Band feat. Sibel Köse, Erdem Özkan & Önder Focan - Ana Sahne
20:15 - 20:45 - Kaan Düzarat DJ Set - Bahçe Fuaye
20:45-21:45 - Emir Ersoy Project - Ana Sahne




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