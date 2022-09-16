"Tekinsiz Deniz" fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Ege Denizi'nin kuzeyinde bir botun içinden çekilen 14 fotoğraftan oluşan sergi, 15 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.
Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi "Tekinsiz Deniz", Beyoğlu'nda Faar Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Kulaksız'ın Ayvalık'ta oluşturduğu projenin, sanat danışmanlığını Beral Madra, sergi tasarım danışmanlığını Bülent Erkmen ve proje direktörlüğünü Songül Güneş üstlendi.
Kulaksız, serginin Gate 27 Konuk Sanatçı Programı kapsamında Ayvalık'ta kaldığı dönemde çektiği fotoğraflardan oluştuğunu söyledi.
Kulaksız, Ege Denizi'nin kuzeyini günlerce bir botla dolaştığını ifade ederek, "Mültecilerin kullandığı bota benzerdi. Oradaki insanlarla tanıştıkça aslında bu denizin ve coğrafyanın büyük bir dram, gerginlik ve kimlik çatışması barındırdığını gördüm. O botun içinde giderken kendimi bir mübadelede gibi hissettim. O botun içinde böyle yatar pozisyonda olup fotoğraf çekmeye başladığınız zaman gördüğünüz tek şey aslında bir tuhaf bir boşluk ve ufuk çizgisi" dedi.
Fotoğraflardaki denizin sakin olmasının dingin olduğu anlamına gelmediğine dikkati çeken Kulaksız, ufuk çizgilerinin aynı hizada olmasının nedeninin "denizin üstünde görülenin sadece ufuk çizgisi olması ve umudun sadece oradan belireceği hissi" olduğunu dile getirdi.
Kulaksız, binlerce fotoğrafın içinden sadece 14 tanesini sergilediğini belirterek, "Bir anda hepimiz mülteci olabiliriz, bir anda hepimiz evsiz kalabiliriz. Hepimiz bir dram içinden gelip bu ülkeyi kurduk. Bunları unutmaya çalışıyoruz. Belki de bu yüzden masum bebekler kıyılara vuruyor hala" ifadelerini kullandı.
"Tekinsiz Deniz" sergisi, 15 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.
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