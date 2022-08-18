‘Tekstilin Postadaki Yolculuğu’
Halil Gökman, yirmi yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı müzayedelerden topladığı kartpostallarla hazırladığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Tekstilin Postadaki Yolculuğu adlı kitabında, Türk tekstil sektörünü kartpostallar üzerinden bir koleksiyoncu gözüyle anlatıyor. Kitapta yer alan Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine ait 243 kartpostal, giyimden giyim dışı tekstile hammaddeden halıcılığa kadar tekstilin her aşamasını yansıtırken, 1900’den 1940’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinden de görüntüler sunuyor.
Elyaftan başlayarak iplik, kumaş, boya-baskı ve apre işlemlerini bünyesinde toplayan tekstil sanayi, giyim ve giyim dışı mamul ürünler için ihtiyaç duyulan kumaşı üretir. Her ne kadar mamul ürünleri ortaya çıkaran konfeksiyon başlı başına bir sanayi dalı olsa da, tekstil üretim zincirinin son halkasıdır. İlk insanların sadece soğuğa karşı bir tedbir olarak düşündükleri giyim zaman içinde süslenme, sosyal statü, rahatlık, kültür ve din olgulanyla farklılaşmalar sergileyerek gelişmiştir.
Giyimin ilk izleri Paleolitik çağdadır. Bu çağın sonlarına ait Sibirya’da bulunan bir heykelcik ilk giyimin muhtemelen deri olduğunu ortaya koymuştur. İnsanlar yine bu dönemde bitkisel elyafları bükerek daha sağlam hale getirmeyi öğrenmişlerdir. Binlerce yıl sonra 1969’da aya giden astronotların giydikleri polyesterli özel giysiler, tekstilin kat ettiği uzun yolun çarpıcı göstergesidir.
Ciddi araştırmalar sonucu ortaya çıkan akıllı elyaflar sayesinde günümüz tekstilinde çeşitlilik artmıştır. Teknik tekstil olarak bilinen bu yeni ürünlerin. tıp, spor, otomotiv, denizcilik, havacılık, inşaat ve askeriyede giyimin yanı sıra farklı kullanım alanları bulmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun başlıca ihracat kalemlerinden olan pamuklu, ipekli ve yünlü tekstilin hammaddeden mamul madde haline gelene kadar geçirdiği üretim süreçleri ve ticareti kartpostal temaları içinde ağırlıklı bir yere sahiptir.
Kartpostallara bu detayda yansıtılan başka hiçbir sanayi dalı yoktur. Bunun ilk akla gelen nedenleri arasında tekstilin ekonomik önemi ve insan faktörüne dayanması sayılabilir. Sanayileşme sürecinde ihtiyaçlardan dolayı tekstil fabrikalarına öncelik verilmesi diğer bir etkendir. Bunlara halıcılığın renkli dünyasını da mutlaka eklemek gerekir.
Halil Gökman, yirmi yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı müzayedelerden topladığı kartpostallarla hazırladığı kitabı Tekstilin Postadaki Yolculuğu’nda (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), Türk tekstil sektörünü kartpostallar üzerinden bir koleksiyoncu gözüyle anlatıyor.
Kitapta yer alan Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine ait 243 kartpostal, giyimden giyim dışı tekstile hammaddeden halıcılığa kadar tekstilin her aşamasını yansıtırken, 1900’den 1940’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinden de görüntüler sunuyor.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Konut ve kirada yeni adım
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- 'Erdoğan dönemi biterse...'
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış