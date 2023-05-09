Tuna Kiremitçi’den ‘suskun sanatçılara’ ağır sözler

Sanatçı Tuna Kiremitçi Instagram paylaşımında Hakan Günday, Şener Şen, Yavuz Turgul, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor ve Beyazıt Öztürk’e yönelik “Hayatlarını etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir risk almamak üzerine kurmuşlardır” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:51
Tuna Kiremitçi’den ‘suskun sanatçılara’ ağır sözler
Abone Ol google-news

Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hakan Günday, Şener Şen, Yavuz Turgul, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor ve Beyazıt Öztürk’e tepki gösterdi. 

Kiremitçi’nin "Her adımlarında pop kültürün full desteğini almalarına rağmen, hayatlarını etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir risk almamak üzerine kurmuşlardır” dediği paylaşım şu şekilde: 

"Aman abi, suya-sabuna dokunmayalım' diyen bir sanatçı tipi vardır: Mesela yazar Hakan Günday öyledir. Sonra Şener Şen, Yavuz Turgul, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor, Beyazıt Öztürk... Hepsinin cukkalı birer dahi olmasına ve her adımlarında pop kültürün full desteğini almalarına rağmen, hayatlarını etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir risk almamak üzerine kurmuşlardır. Hiçbir konuda fikirleri yoktur sanki. Belki de bir bildikleri vardır. Belki faşizme kalbiyle direnmiş Stefan Zweig'in vardır onlara söyleyeceği bir şey. Kim bilir? Kıymetli yazar Murat Beşer ile izleyiciler huzurunda, The Populist DJ kabini başında bu çerçevede söyleştik. Edebiyatla müzik ve sinema arasında slalom yaptık. Daha iyi bir Türkiye'de daha iyilerinin yapılması dileğiyle.”


Tuna Kiremitçi Nil Karaibrahimgil Şener Şen teoman Beyazıt Öztürk

İlgili Haberler

Gülşen'den Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya tepki: 'Tersi kabul edilemez...'

Gülşen'den Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya tepki: 'Tersi kabul edilemez...'
Kaftancıoğlu’ndan cinsiyetçi pankarta tepki: ‘Biz kadınlar size sandıkta gününüzü göstereceğiz’

Kaftancıoğlu’ndan cinsiyetçi pankarta tepki: ‘Biz kadınlar size sandıkta gününüzü göstereceğiz’
İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!

İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler