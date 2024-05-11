Tepebaşı’nda kültürel bir miras: Mustafa Gazalcı Kitaplığı açılıyor

Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:15

Güncelleme: 11.05.2024 - 12:30

Yazarın değerli arşivinden seçilen eserlerle donatılan Mustafa Gazalcı Kitaplığı, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe’nin sıcak atmosferinde kitapseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

YENİBAĞLAR MAHALLESİ’NİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

12 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Yenibağlar Mahallesi Çayır Sokak’taki Sinan Alağaç Deneyimli Kafe’de gerçekleşecek olan açılış töreni, kitap tutkunları için unutulmaz bir etkinlik olacak. Mustafa Gazalcı’nın adını taşıyan bu özel kitaplık, okurlara geniş bir okuma yelpazesi sunarak, bilgi ve kültür dünyalarının kapılarını aralayacak.

DENEYİMLİ KAFELERDE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Tepebaşı Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında açtığı Deneyimli Kafeler, vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkanı sunarken, şimdi de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mustafa Gazalcı Kitaplığı ile Sinan Alağaç Deneyimli Kafe, edebiyat ve sohbetin buluştuğu yeni bir mekân olarak dikkat çekiyor.

Tüm kitapseverlerin merakla beklediği bu açılışa davetlisiniz. Mustafa Gazalcı Kitaplığı, zengin içeriğiyle okuma tutkunlarını bekliyor.

Üniversite kenti Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın ekibinin bir yıllık hazırlığın sonucunda oluşturduğu kitaplıkta; Eğitim, bilim, sanat gibi çeşitli kitapların yanında Osmanlı Mebbusan Meclisi, Konsey ve TBMM önemli tutanakları, dergiler, Varlık, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Abece, Öğretmen Dünyası, Yeniden İmece gibi yayınların kitapları, eğitim dergileri koleksiyonu yer almaktadır.