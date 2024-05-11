Tepebaşı’nda kültürel bir miras: Mustafa Gazalcı Kitaplığı açılıyor

Tepebaşı Belediyesi, kültürel yaşama katkıda bulunmak amacıyla, sevilen yazar Mustafa Gazalcı’nın kişisel kitap koleksiyonunu halka sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:15
Tepebaşı’nda kültürel bir miras: Mustafa Gazalcı Kitaplığı açılıyor
Abone Ol google-news

Yazarın değerli arşivinden seçilen eserlerle donatılan Mustafa Gazalcı Kitaplığı, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe’nin sıcak atmosferinde kitapseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

YENİBAĞLAR MAHALLESİ’NİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

12 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Yenibağlar Mahallesi Çayır Sokak’taki Sinan Alağaç Deneyimli Kafe’de gerçekleşecek olan açılış töreni, kitap tutkunları için unutulmaz bir etkinlik olacak. Mustafa Gazalcı’nın adını taşıyan bu özel kitaplık, okurlara geniş bir okuma yelpazesi sunarak, bilgi ve kültür dünyalarının kapılarını aralayacak.

DENEYİMLİ KAFELERDE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Tepebaşı Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında açtığı Deneyimli Kafeler, vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkanı sunarken, şimdi de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mustafa Gazalcı Kitaplığı ile Sinan Alağaç Deneyimli Kafe, edebiyat ve sohbetin buluştuğu yeni bir mekân olarak dikkat çekiyor.

Tüm kitapseverlerin merakla beklediği bu açılışa davetlisiniz. Mustafa Gazalcı Kitaplığı, zengin içeriğiyle okuma tutkunlarını bekliyor.

Üniversite kenti Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın ekibinin bir yıllık hazırlığın sonucunda oluşturduğu kitaplıkta; Eğitim, bilim, sanat gibi çeşitli kitapların yanında Osmanlı Mebbusan Meclisi, Konsey ve TBMM önemli tutanakları, dergiler, Varlık, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Abece, Öğretmen Dünyası, Yeniden İmece gibi yayınların kitapları, eğitim dergileri koleksiyonu yer almaktadır.


İlgili Haberler

Turgutlu'da kütüphane ve aydınlanma evi açıldı

Turgutlu'da kütüphane ve aydınlanma evi açıldı
Kurtuluş savaşı kahramanı İsmet İnönü’nün kütüphanesinden kitaplar sergileniyor

Kurtuluş savaşı kahramanı İsmet İnönü’nün kütüphanesinden kitaplar sergileniyor
Devrek’te oyuncak kütüphanesi kuruldu

Devrek’te oyuncak kütüphanesi kuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

4 ülkeden teklif var: Manaj için istenen bonservis bedeli belli oldu

4 ülkeden teklif var: Manaj için istenen bonservis bedeli belli oldu
Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney’den yeni biyografi filmi

Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney’den yeni biyografi filmi
Lezzetin Balkan yolculuğu: Boşnak Mantısı tarifi

Lezzetin Balkan yolculuğu: Boşnak Mantısı tarifi
İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…

İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…
Güneş'te patlama: NASA fotoğraflarını paylaştı

Güneş'te patlama: NASA fotoğraflarını paylaştı
11 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!

11 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni randevu sistemini açıkladı: Pazartesi başlıyor

Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni randevu sistemini açıkladı: Pazartesi başlıyor
Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?