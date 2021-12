‘Teraryum’ başlıklı grup fotoğraf sergisi

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

İsmini, içinde toprak ve bitkiler bulunan sızdırmaz bir cam kap olan teraryumdan alan sergi, sanatçılar Eyal Agivayev, Lihi Binyamin, Keren Zaltz, Youval Hai, Ilan Carmi, Eldad Menuchin, Tamar Nissim, Aya Nitzan, Naama Rona, Orit Bertini Shavit, Gilad Bar Shalev, Davi Barell ve Ronit Porat’ın işlerini bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Keren Zaltz’ın üstlendiği sergi, NOKS ART Space, İstanbul ile Indie Photography Group Galerisi, Tel Aviv işbirliği ve Art İSRAİL desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Sergiye, Bilgili Holding ev sahipliğinde düzenlenen ve bağımsız olarak çalışan çağdaş sanatçılar için bir açık mekân olan One Akaretler ev sahipliği yapıyor. Begüm Güney küratörlüğünde, Akaretler Sıra Evler, No: 37-39’da gerçekleşecek olan etkinlik bağımsız sanatçıların multi disipliner üretimlerini, koleksiyonerler, küratörler, kültür ve sanat enstitüleri ve sanatseverler ile her sene belirli bir tema etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İnsan eliyle bakım veya müdahale gerektirmeyen kapalı bir ekosistem oluşturan; doğayı düzenleyen ve onu sadece bakım amacıyla açılan kapalı bir kapsül içinde sarmalayan teraryum gibi sergide yer alan fotoğraf ve videolar da doğada düzen, tertip ve anlam süreçleri üretme çabasını temsil ediyor.

İnsanlar doğayı deşifre etmeye, çevrelerini kontrol etmeye ve onu kendi isteklerine tabi kılmaya çalışırken doğa karşılık olarak bu duruma isyan edebilir ve tepki verebilir. Teraryum gibi, eserler doğrudan temasa izin vermez ve geriye gözlemleyen kişi için kapalı bir sistem olarak işleyen heykel parçaları bırakır.