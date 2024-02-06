Testere serisinde yola Kevin Greutert ile devam ediliyor: Ünlü yönetmen geri dönüyor!

Testere serisinin yönetmeninde değişikliğe gidildi. Serinin yönetmeni yeniden Kevin Greuter oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 20:49
Testere serisinde yola Kevin Greutert ile devam ediliyor: Ünlü yönetmen geri dönüyor!
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Kevin Greutert, Testere serisinin 11. filmi olan "Testere XI"i yönetmek üzere geri dönüyor. Daha önce Testere VI ve Testere: Son Bölüm filmlerini yöneten Greutert, geçen yıl Jigsaw karakterini geri getirerek serinin popülerliğini artırmıştı.

Testere X, serinin olaylarının ilk iki filmi arasında geçiyordu ve Tobin Bell'in canlandırdığı Jigsaw karakterini ve Shawnee Smith'in Amanda karakterini geri getirmişti. Bu film, serinin geçmişte kaybolan enerjisini tekrar yakalayarak olumlu tepkiler almıştı.

Yapımcılar, Testere XI'in hikayesini şekillendirmek ve yapımcılığını üstlenmek için Greutert'e geri dönme kararıyla birlikte, seriyi yeniden canlandırma çabalarını sürdürmeye kararlı görünüyorlar.


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