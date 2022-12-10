TGC'nin sergisine 28 fotoğraf, resim, seramik ve heykel sanatçısı katıldı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi #EyÖzgürlük! Çemberlitaş'taki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi'nde önceki akşam gazetecilerin ve sanatçıların katılımıyla açıldı.

Yıl sonuna kadar açık kalacak sergiye gazetemizin foto muhabirlerinden Kaan Sağanak ve Vedat Arık'ın da aralarında olduğu 28 fotoğraf, resim, seramik ve heykel sanatçısı katıldı.

Küratörlüğünü Fatma Batukan Belge’nin üstlendiği sergi, gazetemizin editörlerinden Öznur Oğraş Çolak'ın da yer aldığı Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar’dan oluşan TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlendi.

Geceye müzisyen İlker Arslan gitarıyla eşlik etti.

‘ELLERİ VAR ÖZGÜRLÜĞÜN’

Serginin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, "İnsanın insana reva gördüğü kıyımlara karşı duran ünlü Fransız şairi Paul Eluard aynı zamanda bir barış aktivistiydi. Onun ‘Ey Özgürlük' şiiri dünyanın her köşesindeki savaş karşıtlarına mücadele gücü aşıladı. Türkiye’de de Oktay Rıfat ‘Elleri Var Özgürlüğün' şiiriyle Eluard’a eşlik etmiş oldu. Sanatçının yaratıları için özgür olmak baş koşuldur. Özgürlüğün tadını alamayan, özgürlüğün soluğunu içinde hissedemeyen sanatçının insanlık için kalıcı eserler vermesi beklenemez. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Komisyonu bu perspektiften yola çıkarak ‘Ey Özgürlük' sergisini sizlerin ve bütün meslektaşlarımızın beğenisine sunuyor" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER İÇİN...

Sergi küratörü Fatma Batukan Belge serginin hazırlanış süreciyle ilgili olarak şunları söyledi;

“#EyÖzgürlük! Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nin fikri bu ağır ve zor koşullarda mesleğini hakkıyla yapan tüm gazetecilerin emeğini onurlandırmak için ortaya atıldı.

Ama ardından ‘Bir ülkede basın ve ifade özgürlüğü yoksa o ülkede insan hak ve özgürlükleri de yoktur' düşüncesinden yola çıkarak serginin kapsamını genişlettik. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin hiyerarşik bir sıralaması yoktur, birbirlerine bağlı ve eşzamanlı uygulanırlar ya da tam tersine ortadan kaldırılırlar.”

Sergide yer alan sanatçılar; Adviye Bal, Armağan Ulusoy, Asuman Aktüy, Aybeniz Ece Uçan-Esin Yolçınar, Aynur Karakaş Karaağaç, Bahri Genç, Beril Anılanmert, Buket Acartürk, Deniz Pireci, Didem Erk, Ercan Arslan, Erkan Özdilek, Fatma Batukan Belge, Filiz Yıldız, Güngör Güner, Haniyeh Aeini, Huri Aykut Ülker, Kaan Sağanak, Leman Kalay, Maryam Salahi, Mehmet Aksoy, Mehmet Dere, Meriç Hızal, Nurdan Arslan, Safiye Başar, Sebati Karakurt, Uğur Şahin ve Vedat Arık.

‘BASIN MÜZESİ YAŞAYACAK’

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise serginin düzenlendiği TGC Basın Müzesi’nin iktidarın sansürle, baskıyla, gözaltı ve tutuklamalarla yok etmeye çalıştığı gazeteciliğin simgesi olduğuna işaret etti.

Güneş ayrıca; “Müze için ne yazık ki hiçbir destek alamıyoruz. Binanın sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne binanın kendisi, çatısı ve bacasıyla ilgili ciddi sorunların çözümü için yazdığımız yazılara İBB bürokratları tam bir kayıtsızlık içindeler. Önceki İBB Yönetimi Basın Müzemizi tahliye etmek için büyük bir çaba göstermişti. Yasal haklarımızı kullanarak tahliyeyi durdurduk. 2019’dan bu yana da yeni İBB yönetimiyle defalarca görüşmemiz oldu. Ancak İBB bürokratları çözüm üretmiyorlar. Müzemizi beğenmediklerinden, içindeki büyük baskı makinelerinin, eşyaların gereksizliğinden söz ediyorlar katıldıkları toplantılarda. Müze binasıyla ilgili olarak başka düşünceleri olduğunu duyuyoruz. Kendi seçim dönemlerinde bu konuyu uykuya yatırdıklarını da açıkça ifade ediyorlar. Türkiye’de parlamenter rejimin yeşereceği bir yarının umudu yaratılmaya çalışılırken biz TGC olarak Basın Müzemizin önemini anlamayan bürokratlarla muhatap olmanın şanssızlığını yaşıyoruz. Bize son alarak kurulduğu günden beri ücretsiz hizmet veren müzeye giriş gelirlerinden pay almak için ilgi gösteren bir yazı gönderdiler. Biz de müzenin ücretsiz olduğunu belirten bir yazı yazdık. Unutmayalım ki müze İstanbul’un kültür varlığıdır. Basının hafızasıdır” açıklamasını yaptı.