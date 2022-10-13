TGC: 'Sözcü muhabirinin evine koçbaşıyla girilmesi hukuksuzluk örneğidir'

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:27

Sözcü gazetesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde oturan Sayime Başçı'nın evinin dün gece saat 02:00'de "canlı bomba ihbarı" gerekçesiyle basıldığını ve kapısının koçbaşı kullanılarak kırıldığını duyurdu. Sözcü'de yer alan haberde, olay anında Başçı'nın Adana'da olduğu, polisin daha sonra ihbarın asılsız olduğunu tespit ettiği bilgisine yer verildi.

"HER GÜN YENİ BİR OLAYA TANIKLIK EDİLMEKTEDİR"

TGC Yönetim Kurulu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, ihbarın doğruluğu araştırılmadan bir gazetecinin evine yapılan bu baskının kabul edilemeyeceğini vurguladı. TGC’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetle ilgili her gün yeni bir olaya tanıklık edilmektedir. Son olarak, elektronik posta ile geldiği belirtilen ‘canlı bomba var’ ihbarı araştırılmadan Sözcü muhabiri Sayime Başçı’nın İstanbul-Şişli’deki evinin kapısı koçbaşıyla kırılmıştır. Meslektaşımızın oturduğu dairenin önüne 02:00'de gelen polisler, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girmişlerdir. Daha sonra Adana’da bulunan Sayime Başçı’ya komşuları aracılığıyla ulaşan polisler, ‘evde canlı bomba bulunduğu’ yolundaki asılsız ihbarın elektronik posta ile ulaştığını iletmişlerdir. Olayla ilgili hiçbir ön araştırma yapılmadan, meslektaşımızın haklarını hiçe sayan ve evine zarar veren bu hukuksuz uygulama kabul edilemez.

"AĞIR BİR BASKI ÖRNEĞİDİR"

Seçim öncesi gazetecileri ve haberlerini sansür yasası ile tamamen engellemeye çalışan iktidarın İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin koçbaşıyla gazetecinin kapısını kırması, ağır bir baskı örneğidir. Tüm gazetecilere, bu hukuk dışı uygulama ile mesaj verilmeye çalışılmaktadır. Hukuk açısından utanç örneği olan bu uygulamaya izin veren, olayı araştırmadan müdahale eden kişilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapmasını, kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz. Meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. İktidar ve ortaklarının hedef gösterdiği meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı ve haksızlıkları görünür kılmayı sürdüreceğimizi duyuruyoruz.”