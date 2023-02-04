The Batman Part II’nin yayın tarihi belli oldu

Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı The Batman’in devam filmi ‘The Batman Part II’nin vizyon tarihi belli oldu. İlk filmde olduğu gibi Matt Reeves’in yöneteceği film, 3 Ekim 2025 tarihinde gösterime girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 18:24
The Batman Part II’nin yayın tarihi belli oldu
Abone Ol google-news

‘The Batman 2’de ‘Penguin’ ile ‘Bruce Wayne’nin bir sonraki karşılaşmasının temellerinin atılacağı belirtilirken; başrol oyuncusu Robert Pattinson, devam filminin vizyon tarihini açıkladı.

Merakla beklenen film, 3 Ekim 2025 tarihinde sinemada izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda, ilk filmde olduğu gibi Matt Reeves oturacak.


The Batman Part II batman

İlgili Haberler

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden yeni tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden yeni tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!
Gülse Birsel imzalı

Gülse Birsel imzalı "Yılbaşı Gecesi" filminin yayın tarihi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?

Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler