The Batman Part II’nin yayın tarihi belli oldu
Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı The Batman’in devam filmi ‘The Batman Part II’nin vizyon tarihi belli oldu. İlk filmde olduğu gibi Matt Reeves’in yöneteceği film, 3 Ekim 2025 tarihinde gösterime girecek.
‘The Batman 2’de ‘Penguin’ ile ‘Bruce Wayne’nin bir sonraki karşılaşmasının temellerinin atılacağı belirtilirken; başrol oyuncusu Robert Pattinson, devam filminin vizyon tarihini açıkladı.
Merakla beklenen film, 3 Ekim 2025 tarihinde sinemada izleyicilerle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda, ilk filmde olduğu gibi Matt Reeves oturacak.
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