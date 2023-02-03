Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden yeni tanıtım: Yayın tarihi belli oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldıkları Aile dizisinden yeni fragman geldi. 14 Şubat tarihinde ekranda olması beklenen Aile dizisi, yayınlanan 2. fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu.
Show TV'nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi Aile'den 2. fragman geldi.
İlk tanıtımıyla bir haftada sosyal medyada yaklaşık 10 milyonun üzerinde görüntülenerek en çok izlenenler listelerinde yer alan dizinin yayın tarihi de belli oldu.
14 ŞUBAT'TA EKRANA GELECEK
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen ve Emel Göksü gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı iddialı dizi 14 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Dizinin merakla beklenen 2. fragmanına ise Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği 'Aslan' karakterinin Serenay Sarıkaya'nın oynadığı 'Devin' karakterine kurduğu 'Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın' cümlesi damga vuruyor.
İşte dizinin yeni fragmanı...
"Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın!"#Aile 14 Şubat Salı 20.00’de Show TV’de başlıyor. @kivanctatlitug @SrnySrkyResmi @ailetvdizi @ayyapim pic.twitter.com/RHSbdTSiGq— Show TV (@ShowTV) February 2, 2023
AİLE VE AŞKI ANLATACAK
Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
KADRODA KİMLER VAR?
Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
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