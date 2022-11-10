Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?

10 Kasım 2022 Perşembe, 06:53

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu, dizinin 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor