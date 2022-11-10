Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?
Oynadığı Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihini açıkladı.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu, dizinin 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.
Başlıyoruz.— Erdal Beşikçioğlu (@ErdalBesikci06) November 9, 2022
6 Aralık pic.twitter.com/rTXzH0qUAG
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor
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