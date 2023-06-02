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"The Bear"ın 2. sezonundan yeni bir tanıtım yayımlandı

Temmuzda sevenleri ile buluşacak Hulu yapımı "The Bear"ın 2. sezonundan yeni bir tanıtım yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:18
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Disney+'ın değil, geçtiğimiz sezon yayına girmesiyle birlikte dizi dünyasının en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından olan ‘The Bear’ın ikinci sezonundan yeni tanıtım yayınlandı.

Dizinin ikinci sezonunda White’a Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson ve Matty Matheson eşlik etmeye devam edecek. 

"The Bear", yaşanan yıkıcı bir ölümün ardından ailesinin sandviç dükkanını işletmeye yardım etmek için Chicago'ya dönen, aslında lüks yemek dünyasından bir şef olan Carmy'nin hikayesini anlatıyor. Başrol oyuncusu Jeremy Allen White’a bu sene Altın Küre Ödülü kazandıran dizi, 19 Temmuz’dan itibaren Disney+’taki yerini alacak.

 


The Bear disney+ plus Disney Studios Jeremy Allen White

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