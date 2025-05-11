The Beatles filmlerinin senaristleri belli oldu

Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:49

Güncelleme: 11.05.2025 - 15:49

Müzik tarihinin efsanevi grubu The Beatles'ın üyeleri için ayrı ayrı dört biyografik film çekiliyor. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr’ın hayatlarını konu alacak projede yönetmen koltuğunda ünlü isim Sam Mendes oturacak.

ÜÇ ÖDÜLLÜ SENARİST PROJEDE

Filmlerin senaryoları, ödüllü Britanyalı senaristler Jez Butterworth, Peter Straughan ve Jack Thorne tarafından kaleme alınacak. Dört farklı filmden oluşan yapımın, Nisan 2028'de peş peşe vizyona girmesi planlanıyor.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yapımda John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak. Her bir film, grup üyelerinin kişisel hikâyelerine odaklanacak.

"ONLARI DERİNLEMESİNE ANLAMAK İÇİN FIRSAT"



Yönetmen Sam Mendes, bu proje için yıllardır hayal kurduğunu belirterek, The Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Her bir üye için ayrı film yapılmasıyla ilgili olarak, “Bu, onları daha derinlemesine anlamak için bir fırsat,” dedi.