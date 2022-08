The Last of Us dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:50

Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint ve Word Games tarafından ortaklaşa üretilen The Last of Us dizisinin çekimleri 2021 Alberta'da başladı.

THE LAST OF US DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Naughty Dog tarafından geliştirilen aynı adlı 2013 video oyununa dayanan dizi, tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını konu alıyor.

THE LAST OF US OYUNCULARI

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce ve Anna Torv yer alıyor.

THE LAST OF US DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

The Last of Us dizisi HBO'da ekrana gelecek. The Last of Us dizisinin, 2023'ün ilk aylarında seyirci ile buluşması bekleniyor.