The Smiths'in solisti Morrissey, İstanbul'da konser verecek

İngiliz müzik grubu The Smiths'in ünlü solisti Morrissey, 12 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 21 Şubat’ta Bubilet üzerinden satışa sunulacak.

The Smiths'in solisti Morrissey, İstanbul'da konser verecek
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:58

İngiliz müzik grubu The Smiths'in ünlü solisti Morrissey, bu yaz İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Morrissey, 12 Temmuz'da Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde konser verecek.

Konserin biletleri, 21 Şubat saat 12.00'de Bubilet üzerinden satışa açılacak.

İngiliz müziğine katkılarıyla Ivor Novello Ödülü'ne layık görülen Morrissey, Britanya pop müziğinin etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

The Smiths'in solisti olarak 4 albüme imza atan Morrissey, 40 yılı aşkın solo kariyerinde listelerde bir numaraya yükselen birçok şarkısı dışında 15 albüm çıkardı.

Sanatçının, popüler şarkıları arasında "This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday" ve "First of the Gang to Die" yer alıyor.


Etiketler: #The smiths #Morrissey

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