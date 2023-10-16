Theodoros Terzopoulos'un yönettiği 'Nora' İstanbul'da tiyatro severlerle buluşacak...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:26

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:26

Dasdas'ın Eylül ayında 'La Reprise' ve 'Gılgamış' oyunlarıyla başlattığı İO Uluslararası Tiyatro Festivali, kasım ayında da yeni eserlerle devam edecek. Festival kapsamında dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un yönettiği 'Nora' adlı oyun 5 Kasım'da Maximum Unic Hall'de ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Theodoros Terzopoulos'un yönettiği Henrik Ibsen uyarlaması Nora, Ibsen'in üç kahramanı Nora, Torvald ve Krogstad ve aralarındaki üçlü ilişki üzerine kurulu. Yapım, bir yandan Sophia Hill, Tasos Dimas ve Antonis Miliagkos'un hayat verdiği bu üç karakterin yarattığı çelişkileri ve itiraf edilemeyenleri sadece sözlerle değil, son derece iyi fiziksel ifadelerle de ön plana çıkarıyor.



Daha önce birçok kez İstanbul seyircisiyle buluşan ünlü Yunan tiyatro yönetmeni ve akıl hocası Theodoros Terzopoulos, uzun yıllar sonra ilk kez iki oyunla Dasdas'ta İO Uluslararası Tiyatro Festivali'nin konuğu olacak. Tiyatronun 'usta' yönetmenlerinden biri olan Theodoros Terzopoulos'un geliştirdiği oyunculuk yöntemleri ve verdiği eğitimler pek çok oyuncu tarafından takip ediliyor. Bu ünlü yönetmen, 3 ve 4 Kasım akşamları Das Das'ta ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatroyu daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve Türkiye'deki tiyatro üretimine katkıda bulunmayı amaçlayan DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen yeni oyunları sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek...