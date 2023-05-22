Tim Burton’ın belgeseli geliyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:58

Tara Wood imzalı Tim Burton belgeselini Wood Entertainment yönetiyor. Wood; daha önce 21 Years: Richard Linklater ve 21 Years: Quentin Tarantino başlıklı belgeselleri yazıp yönetmişti. Wood’un Tim Burton hakkındaki yeni belgeselinin resmi adı ise henüz kesinleşmedi.

Belgesel için röportaj verenler arasında, ünlü yönetmenin çalışma arkadaşlarından Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, besteci Danny Elfman, Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska ve Christoph Waltz yer alıyor. Belgeselin hangi platformda ve ne zaman yayınlanacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

YÖNETMENİN BİLİNMEYENLERİ ÜZERİNDE DURULACAK

Yeni röportajlar ve Tim Burton’ın işlerinden daha önce hiç görülmemiş görüntüler de barındıran belgesel toplam 4 bölüm hâlinde ve dizi formatında yayınlanacak. Belgesel, “Beetlejuice, Edward Scissorhands, Batman, Batman Returns, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood, Sleepy Hollow, Wednesday ve diğer birçok unutulmaz projenin arkasındaki adamın ’başka dünyalardan gelen zihnine rüya gibi bir yolculuk” sözleriyle tanıtılıyor.

İLHAM VERECEK BİR HİKAYE

Belgeselin yönetmeni Tara Wood, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Tim, sanat, sinema ve edebi türlerden üretilen estetiğini kendi tarzıyla oluşturmaya devam ediyor. Belgesel, Burton’ın vizyonunu kendi neşeli kendine özgüllüğü ve uğursuz ve korkunçları bir heves duygusuyla birleştirme yeteneği aracılığıyla nasıl hayata geçirdiğini araştırıyor. Tim’in filmleri, buzdağının yalnızca görünen kısmı.”

Wood, “Bu belgeselin yapımında, yaratıcı bir deha olan Tim’in ailesi, Tim’in eşsiz, büyülü dünyasına dair derin görüşlerini paylaşmak için benimle açık yüreklilikle ve coşkuyla çalıştı. Benim için gerçekten ilham verici, neşeli ve yaşamı değiştiren bir deneyim oldu. Ne yapıyorsanız ya da nereden geliyorsanız fark etmez. Tim’in hikâyesi size ilham verecek.” şeklinde konuştu.