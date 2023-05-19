Gareth Edwards'ın yeni filmi The Creatordan yeni fragman

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:33

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:33

Godzilla filmi ile akıllara kazınan tecrübeli yönetmen Gareth Edwards, yedi yıl önce Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi ile beyazperdede yer almıştı. John David Washington'ın yanı sıra Sturgill Simpson, Ken Watanabe, Gemma Chan gibi isimleri de kadrosunda bulunduran bilim kurgu yapımı 29 Eylül'de vizyona girecek.

Chris Weitz'ın senaristliğini üstlendiği yapımın fragmanı yayımlandı.

FİLMİN KONUSU

İnsan ırkı ve yapay zeka güçleri arasında gelecekteki bir savaşın ortasında, eşinin ortadan kaybolmasının yasını tutan özel kuvvetler ajanı Joshua, yakalanması zor olan Creator'ın peşine düşüp onu öldürmesi için görevlendirilir. Joshua ve ekibi, yapay zeka tarafından işgal edilen bölgeye bir yolculuk yapar.