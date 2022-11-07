Timur Selçuk, ölümünün 2. yılında "Babamın Şarkıları" gösterisiyle anıldı
Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde "Babamın Şarkıları" eseriyle perdelerini açtı.
Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri, sezon prömiyerini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaptı.
Timur Selçuk
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk'un, babasının şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı "Babamın Şarkıları", Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak izleyiciyle buluştu.
Gösteri öncesi açıklama yapan Mercan Selçuk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının ardından yurt dışında modern dans eğitimi aldığını, 5 yıl önce de dansçı arkadaşlarıyla MSDT'yi kurduklarını söyledi.
"Babamın Şarkıları" eserinde Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarını sahneye taşıdıklarını ifade eden Selçuk, "Biz bunun prömiyerini hocamız da hayattayken 2020 yılında gerçekleştirdik. Arkasından pandemi oldu, geçen sene ufak ufak sahnelerin açılmasıyla yeniden sahneledik" dedi.
Mercan Selçuk
Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde şarkılarının klasik dansla sahnelendiğini belirten Selçuk, "Bugüne denk gelmesi, özellikle bugün olması bizim için çok kıymetli" değerlendirmesini yaptı.
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