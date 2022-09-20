İBB Şehir Tiyatroları'nda yeni sezonda hangi oyunlar var ? Sahnelenecek çocuk oyunları neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 12:27
<p><strong>İBB Şehir Tiyatroları</strong>; tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturacak. İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını açıkladı.</p> <p>İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.</p> <p><strong>5 Ekim</strong>’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare’den Arthur Miller’a, İbsen’den Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.</p> <p>Peki yeni sezonda hangi oyunlar sergilenecek?</p>

İBB Şehir Tiyatroları; tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturacak. İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını açıkladı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

5 Ekim’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare’den Arthur Miller’a, İbsen’den Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Peki yeni sezonda hangi oyunlar sergilenecek?

<p><strong>Şehir Tiyatrolarının 2022-2023 repertuvarı şöyle:</strong></p> <p>Hamlet</p> <p>Tartuffe</p> <p>Cadı Kazanı</p> <p>Bir Halk Düşmanı</p> <p>Fosforlu Cevriye</p> <p>Godot Geldi</p> <p>Çingene Boksör</p> <p>Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım</p> <p>Kuğunun Şarkısı</p> <p>Komik Para</p> <p>Oscar</p>

Şehir Tiyatrolarının 2022-2023 repertuvarı şöyle:

Hamlet

Tartuffe

Cadı Kazanı

Bir Halk Düşmanı

Fosforlu Cevriye

Godot Geldi

Çingene Boksör

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Kuğunun Şarkısı

Komik Para

Oscar

<p><strong>Sahnelenecek çocuk oyunları ise şöyle:</strong></p> <p>Benim Küçük Yıldızım</p> <p>Fındıkkıran</p> <p>Kış Kraliçesi</p> <p>Küçük Bir Aile Tatili</p> <p>Bir Gece Masalı</p>

Sahnelenecek çocuk oyunları ise şöyle:

Benim Küçük Yıldızım

Fındıkkıran

Kış Kraliçesi

Küçük Bir Aile Tatili

Bir Gece Masalı

<p><strong>Tiyatroların 2023-2024 repertuvarı ise şu şekilde:</strong></p> <div id="div-gpt-ad-news-detail-1339217604" data-google-query-id="CMWO-MCEo_oCFVLbEQgdmkUHyQ"> <div id="google_ads_iframe_/75046542/odatv_desktop/haberdetayvebody/haberbody1_3__container__"> </div> </div> <p>Gypsy (Çingene) Müzikali</p> <p>Arthur Laurents – Jule Styne – Stephen Sondheım</p> <p>Deli İbrahim</p> <p>Uçurtmanın Kuyruğu</p> <p>Savaş Ve Barış</p> <p>Ağrı Dağı Efsanesi</p> <p>Ben Medea Değilim</p> <p>Sivrisinekler</p> <p>Struma</p> <p>Gök Kubbe</p>

Tiyatroların 2023-2024 repertuvarı ise şu şekilde:

Gypsy (Çingene) Müzikali

Arthur Laurents – Jule Styne – Stephen Sondheım

Deli İbrahim

Uçurtmanın Kuyruğu

Savaş Ve Barış

Ağrı Dağı Efsanesi

Ben Medea Değilim

Sivrisinekler

Struma

Gök Kubbe

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