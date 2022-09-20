İBB Şehir Tiyatroları'nda yeni sezonda hangi oyunlar var ? Sahnelenecek çocuk oyunları neler?
İBB Şehir Tiyatroları; tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturacak. İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını açıkladı.
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
5 Ekim’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare’den Arthur Miller’a, İbsen’den Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.
Peki yeni sezonda hangi oyunlar sergilenecek?
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