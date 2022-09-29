Tiyatronun kalbi 4. kez Maltepe’de atacak

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:49

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”, 6 Ekim’de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

6-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde yerli ve yabancı 15 tiyatro oyunu ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak. On bir ülkeden sanatçıların katılacağı festivalde Türkiye’den dokuz tiyatro topluluğu da oyunlarını sahneleyecek. Festivalin açılış töreni 6 Ekim’de Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in 99. doğum gününde, adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak.

FESTİVAL MEKANLARI

Festivalde bu yıl oyunlar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin yanı sıra Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve İstanbul’un Anadolu yakasının en büyük parklarından biri olan Cevizli Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Cumhuriyet Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

11 ÜLKEDEN SANATÇILAR KATILACAK

Festivale Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Kırgızistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Özbekistan ve Portekiz’den tiyatro toplulukları ve sanatçılar ile Mersin, Ayvalık ve İstanbul’dan tiyatro grupları katılacak. Festival, Pat Atölye’nin “Siluet” isimli oyununun gösterimiyle perdelerini açacak.

Portekizli sanatçı Antonio Jorge’nin “The World Is A Stage / Mask Exhibition” isimli sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi Fuaye’de açılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon sahnelediği Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu “Vahşet Tanrısı” ile sahne alacak. Tiyatro Antilogos, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortak projesi “Uçurtmayı Vurmasınlar” ile “1964” isimli oyunlarıyla Maltepeli izleyicilerin karşısına çıkacak.

TÜRK VE İSPANYOL OYUNCULARDAN ORTAK PROJE

İspanya Galiçya Devlet Tiyatrosu ve Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Tolo” isimli ortak proje oyunlarıyla izleyiciyle buluşacak. Özbekistan Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu “Cimri”, Portekiz Braga Devlet Tiyatrosu “Auto Da Barca Do İnferno”, “No Alvo”, Kırgızistan “Kadın Sığınağı” isimli oyunlarının gösterimini yapacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye” isimli oyunu sahneleyecek. Ayvalık Belediye Tiyatrosu “Neyzen Ya Yaşıyorsa?”, Tiyatro Poh “Maria Callas”, Poetika Yapım “Tarla Kuşuydu Juliet”, Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Oyun Arası Oyun”, Cihangir Sanat Atölyesi “Salozun Mavalı” isimli oyunlarını sahneleyecek.

4 ÜLKENİN SANATÇILARINDAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Sırbistan’dan İvana Nedeljkovic “Karakter Yaratma”, Azerbaycanlı sanatçı Nofel Veliyev “Gözlem ve Eylem”, Kosova’dan Gencer Tatar “Oyunculuğa Giriş”, Kazakistan’dan Aliye Atymtayeva “Tiyatro ve Dans” isimli atölye çalışmalarını gerçekleştirecek. Maltepe Belediyesi’nin desteklediği Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin söyleşisi Cumhuriyet Sahne’de düzenlenecek. Sanatçıların vatandaşları selamlayacağı, ilçe meydanından Beşçeşmeler’e uzanan alanda kortej geçişi gerçekleşecek. Festival kapanış ve ödül töreniyle sona erecek. Festival programına Maltepe Belediyesi’nin www.maltepe.bel.tr adresinden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.