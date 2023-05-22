Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor
"Another Love" şarkısıyla tanınan İngiliz şarkıcı Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor.
Geçen yıl İstanbul'da sahne alan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, bu yıl yeniden Türkiye'de konser verecek. Odell, 24 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.
Odell'den önce sahnede İstanbullu indie-elektronik grubu Hedonutopia ile rap trap sanatçılarından Mavi alt grup olarak konser verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!