2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor

"Another Love" şarkısıyla tanınan İngiliz şarkıcı Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:28
Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor
Abone Ol google-news

Geçen yıl İstanbul'da sahne alan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, bu yıl yeniden Türkiye'de konser verecek. Odell, 24 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Odell'den önce sahnede İstanbullu indie-elektronik grubu Hedonutopia ile rap trap sanatçılarından Mavi alt grup olarak konser verecek.


Tom Odell Maximum Uniq Açıkhava konser

İlgili Haberler

Elektronik müzik grubu The Prodigy, Türkiye'ye geliyor

Elektronik müzik grubu The Prodigy, Türkiye'ye geliyor
‘1923’ müzikali seyirciyle buluştu: ‘Cumhuriyet bu neslin sesi...’

‘1923’ müzikali seyirciyle buluştu: ‘Cumhuriyet bu neslin sesi...’
İKSV'den müzik öğrencileri ve eğitmenleri için destek fonu

İKSV'den müzik öğrencileri ve eğitmenleri için destek fonu

En Çok Okunan Haberler