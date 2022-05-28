Top Gun: Maverick ne zaman vizyona girecek? Top Gun 2'nin konusu ne?
Tom Cruise’u şöhrete kavuşturan film olan “Top Gun”ın, 36 yıl sonra devam filmi çekildi. “Top Gun: Maverick” ne zaman vizyona giriyor, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları beyaz perdeye taşıyacak. 131 dakika süren film Türkiye'de 27 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girdi.
TOP GUN 2'NİN KONUSU NE?
1986 yapımı Top Gun'ın devam hikâyesi olan Top Gun: Maverick, usta pilot Maverick'in bu kez eğitmen olarak hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası gelişen olayları anlatıyor. Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Maverick” Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar. Kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için eğitirken bulur. Belirsiz bir gelecekle ve geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Maverick, en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.
TOP GUN: MAVERİCK OYUNCU KADROSU
Altın küre ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu filmde Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Jon Hamm de rol aldı.
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